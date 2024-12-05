Полное замещение иностранного ПО в России произойдет в течении 5 лет

Для полного замещения иностранного программного обеспечения в России необходимо около пяти лет, сообщил РИА Новости председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев.

«Импортозамещение иностранного программного обеспечения займёт ещё около пяти лет. Данный процесс требует активного участия всех участников отрасли. Уже сейчас наблюдаются значительные успехи, которые помогут отечественному программному обеспечению в будущем не только конкурировать с западными аналогами, но и выходить на экспортные рынки», — сказал он.

По его мнению, сейчас важной задачей является создание платформы, которая объединит различные российские продукты — от операционных систем до программ для безопасности и автоматизированного проектирования. Благодаря этому производители софта смогут взаимодействовать друг с другом и развиваться комплексно.

«Многие компании уже активно тестируют и внедряют российские разработки, и заказчики становятся всё более открытыми для использования отечественного программного обеспечения», — заключил эксперт.

Создание платформы, объединяющей различные российские программные продукты, имеет множество потенциальных преимуществ, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Во-первых, это позволит сформировать экосистему совместимых решений, что упростит интеграцию различных продуктов между собой. Пользователи, будь то государственные учреждения, компании или частные лица, смогут получать более целостный и удобный опыт, поскольку программы будут работать без сбоев в единой среде. Это также снизит потребность в использовании зарубежного ПО и поможет быстрее достичь целей импортозамещения», - отметил он.

Кроме того, такая платформа будет стимулировать инновации и сотрудничество среди разработчиков, уверен Немкин.

«Объединение усилий компаний из разных сегментов рынка создаст возможности для совместных разработок и обмена опытом. Это приведет к улучшению качества продуктов и позволит быстрее реагировать на изменения в технологической среде. Платформа также может стать площадкой для тестирования и сертификации программного обеспечения на предмет совместимости и безопасности. Также важно отметить, что платформа сможет предоставлять ресурсы и инструменты для продвижения решений на российском рынке и за его пределами. Это не только улучшит доступность продуктов для конечных пользователей, но и создаст стимул для новых компаний разрабатывать программное обеспечение, которое будет востребовано на государственном и коммерческом уровнях», - сказал Немкин.

Кроме того, платформа может стать инструментом для формирования единых стандартов в области кибербезопасности и защиты данных, что особенно важно для критически важных отраслей экономики и государственных структур, заключил парламентарий.