ента новостей

17:25
В Приморском районе со стрельбой задерживали водителя «Вольво»
16:55
Полное замещение иностранного ПО в России произойдет в течении 5 лет
16:51
Премьера спектакля «Тайна третьей планеты»
12:11
В Петербурге поймали "дропа" мошенников, обманувших 86-летнюю пенсионерку с улицы Ушинского
10:35
В центре Петербурга пассажир такси устроил разборки со стрельбой из аэрозольного пистолета
10:21
В центре Петербурга подросток "зацепер" упал с автобуса в Морском переулке
10:09
Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на открытие нового экспозиционного пространства «Георгиевский зал "За службу и храбрость"»
09:58
Французское правительство пало в результате вотума недоверия, что усугубляет политический кризис
09:53
Многовековая японская традиция сакэ включена в список культурного наследия ЮНЕСКО
09:47
В России откроют винный город «Белый мыс»
09:41
Трамп начал угрожать БРИКС
09:34
На Октябрьской набережной мигрант ударил ножом соотечественника
09:26
В Красногвардейском районе на стройплощадке мигрант ударил ножом соотечественника
09:23
Маткапитал при ипотеке – насколько его хватит?
02:42
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь смог добиться трудной ничьей белыми в 8-й партии матча на первенство мира с индийским гроссмейстером Доммараджу Гукешем
02:15
Важнейший успех волейбольной «Ленинградки» в Суперлиге – победа над калининградским «Локомотивом» в трёх сетах: Гарелик набрала 18 очков
00:29
Гандбольный «Зенит» одержал вторую подряд разгромную победу: счёт матча с «Акбузатом» – 38:23, а «СГАУ-Саратов» повержен с ещё большей разницей – 43:21
12:03
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
11:57
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила 43-летнего мужчину с велосипедом
11:53
На улице Руднева иномарка сбила 10-летнюю девочку
11:46
На овощебазе в Петро-Славянке водитель вилочного погрузчика погиб после столкновения с «Газелью»
11:15
В Московском районе пенсионерка отдала мошенникам почти 10 миллионов рублей  
11:11
В Пушкине поймали пожилого курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Варшавской улицы
10:18
Куда можно отправиться на Новый год?
09:51
Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Славы
09:46
Финны столкнулись с трудностями
09:43
В Приморске поймали поджигателя детских колясок
09:35
На Литейном проспекте дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
00:52
Чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь чёрными смог добиться ничьей в 7-й партии матча за мировую шахматную корону, счёт равный – 3,5:3,5
23:37
Петербургская «СШ по шахматам и шашкам» победила в женском турнире Второго командного Кубка России: Марина Кузнецова набрала 4,5 очка из 5
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Полное замещение иностранного ПО в России произойдет в течении 5 лет

Полное замещение иностранного ПО в России произойдет в течении 5 лет

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Полное замещение иностранного программного обеспечения в России может наступить в перспективе пяти лет. 

Для полного замещения иностранного программного обеспечения в России необходимо около пяти лет, сообщил РИА Новости председатель совета директоров «Даком М» и основатель облачной платформы SpaceVM Денис Агеев.

«Импортозамещение иностранного программного обеспечения займёт ещё около пяти лет. Данный процесс требует активного участия всех участников отрасли. Уже сейчас наблюдаются значительные успехи, которые помогут отечественному программному обеспечению в будущем не только конкурировать с западными аналогами, но и выходить на экспортные рынки», — сказал он.

По его мнению, сейчас важной задачей является создание платформы, которая объединит различные российские продукты — от операционных систем до программ для безопасности и автоматизированного проектирования. Благодаря этому производители софта смогут взаимодействовать друг с другом и развиваться комплексно.

«Многие компании уже активно тестируют и внедряют российские разработки, и заказчики становятся всё более открытыми для использования отечественного программного обеспечения», — заключил эксперт.

Создание платформы, объединяющей различные российские программные продукты, имеет множество потенциальных преимуществ, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Во-первых, это позволит сформировать экосистему совместимых решений, что упростит интеграцию различных продуктов между собой. Пользователи, будь то государственные учреждения, компании или частные лица, смогут получать более целостный и удобный опыт, поскольку программы будут работать без сбоев в единой среде. Это также снизит потребность в использовании зарубежного ПО и поможет быстрее достичь целей импортозамещения», - отметил он.

Кроме того, такая платформа будет стимулировать инновации и сотрудничество среди разработчиков, уверен Немкин.

«Объединение усилий компаний из разных сегментов рынка создаст возможности для совместных разработок и обмена опытом. Это приведет к улучшению качества продуктов и позволит быстрее реагировать на изменения в технологической среде. Платформа также может стать площадкой для тестирования и сертификации программного обеспечения на предмет совместимости и безопасности. Также важно отметить, что платформа сможет предоставлять ресурсы и инструменты для продвижения решений на российском рынке и за его пределами. Это не только улучшит доступность продуктов для конечных пользователей, но и создаст стимул для новых компаний разрабатывать программное обеспечение, которое будет востребовано на государственном и коммерческом уровнях», - сказал Немкин.

Кроме того, платформа может стать инструментом для формирования единых стандартов в области кибербезопасности и защиты данных, что особенно важно для критически важных отраслей экономики и государственных структур, заключил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

9-01-2024, 12:07
Новый ГОСТ для защиты отечественного софта появится в России
20-05-2024, 10:13
В разработку российского ПО будет инвестировано 174 млрд рублей
21-12-2022, 17:24
МФЦ Петербурга внедряют импортозамещение
26-08-2024, 15:54
Малый и средний бизнес освободят от сбора за использование иностранного софта
23-09-2024, 09:42
У отечественного ПО слишком высокая стоимость – ФСТЭК
9-04-2024, 13:45
Массовый сбой программного обеспечения ГИБДД

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:57
Во Всеволожском районе иномарка насмерть сбила 43-летнего мужчину с велосипедом
Вчера, 11:53
На улице Руднева иномарка сбила 10-летнюю девочку
Вчера, 11:46
На овощебазе в Петро-Славянке водитель вилочного погрузчика погиб после столкновения с «Газелью»
3-12-2024, 12:26
В Пушкине автомашина сбила 11-летнюю девочку и скрылась с места
Наверх