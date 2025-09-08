ента новостей

16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
14:38
В ДТП с грузовиком на трассе "Скандинавия" погибли ребенок и пожилые мужчина и женщина
13:33
Петербуржцы покорили Италию на Кубке мира по спортивным танцам на колясках
13:23
В апарт-отеле на Витебском проспекте обнаружили окровавленный труп девочки-подростка
12:54
В Сертолово группа подростков разгромила остановку общественного транспорта
12:39
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы
12:27
В Ленобласти семилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе "Ушаково-Гравийное"
12:20
Фестиваль русских зарубежных театров "Театральная осень" в Петрозаводске
12:13
День памяти жертв блокады Ленинграда
11:54
В Петербурге поймали подозреваемого в погроме автобуса в Парголово
11:45
На улице Рубинштейна задержали стрелков по бутылкам из пневматики
11:41
В Петербурге задержали стрелков по банкам из пневматики
11:28
В Шушарах мужчине выстрелили в лицо у автозаправки
11:09
В центре Петербурга задержали подозреваемого в хулиганстве с «Пионером»
11:00
В Ломоносове женщина на иномарке сбила пенсионера
10:50
На улице Доблести 19-летний юноша на электросамокате погиб после столкновения с трамваем
10:28
В Ленобласти мужчина на питбайке погиб, врезавшись в опору ЛЭП
10:28
Под Красным Селом мужчина трижды попал под колеса автомашин
10:27
«Динамо» в домашнем матче уступило одноклубникам из Брянска — 1:2
14:48
В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
14:36
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу
13:54
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
13:46
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
11:17
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
11:04
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы

Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы

Огромное количество каналов, которые распространяют персональную информацию существует в мессенджере Telegram.

В мессенджере Telegram зафиксировано значительное число каналов, занимающихся распространением личной информации пользователей, включая доксинг и вымогательство. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, подчеркнув масштаб проблемы.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, администрация Telegram в течение одной недели августа осуществила блокировку многочисленных каналов, причастных к доксингу и вымогательству, на основании сотен обращений со стороны пользователей, пострадавших от подобной деятельности.

Начиная с 2022 года, в Telegram возникли десятки крупных каналов, специализирующихся на публикации личных данных российских граждан, в первую очередь, военнослужащих. По информации УБК МВД РФ, наиболее часто утечкам подвергаются телефонные номера, адреса проживания и аккаунты в социальных сетях. Ответственность за подобные действия несут украинские OSINT-сообщества, киберпреступные группы и другие субъекты, преследующие враждебные цели.

Несмотря на признание основателем Telegram Павлом Дуровым серьезности проблемы и его обещания по борьбе с каналами, распространяющими личные данные и занимающимися вымогательством, специалисты по борьбе с кибермошенничеством отмечают, что предпринятые меры по удалению таких групп остаются недостаточными. Украинские ресурсы, открыто публикующие данные российских граждан, включая военнослужащих, продолжают свою деятельность.

Доксинг представляет собой одну из наиболее агрессивных форм киберугроз, несущую в себе не только риски для отдельных граждан, но и угрозу национальной безопасности. Публикация личных данных создает предпосылки для шантажа, психологического давления, мошенничества, а в случае с военнослужащими – угроз им и их семьям. Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, отмечает, что в настоящее время киберпреступники используют доксинг в качестве инструмента информационно-психологического воздействия.

Немкин также подчеркивает, что ответственность платформы Telegram очевидна. Несмотря на заявления руководства мессенджера о борьбе с каналами, распространяющими личные данные, реальные меры остаются точечными и недостаточными. Значительное количество сообществ, занимающихся шантажом и угрозами, продолжает функционировать на протяжении месяцев. Такая бездеятельность подрывает доверие пользователей к Telegram, который фактически становится площадкой для незаконной деятельности.

Telegram превратился в пространство с минимальным контролем, где злоумышленники чувствуют себя в безопасности. Ограниченные блокировки не решают проблему системно. Необходимы технологии для оперативного мониторинга и автоматической фильтрации утечек данных, а также более строгие требования к платформам в отношении реагирования на подобные инциденты.

