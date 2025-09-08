Telegram по-прежнему не блокирует многие распространяющие персональные данные группы

В мессенджере Telegram зафиксировано значительное число каналов, занимающихся распространением личной информации пользователей, включая доксинг и вымогательство. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, подчеркнув масштаб проблемы.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел, администрация Telegram в течение одной недели августа осуществила блокировку многочисленных каналов, причастных к доксингу и вымогательству, на основании сотен обращений со стороны пользователей, пострадавших от подобной деятельности.

Начиная с 2022 года, в Telegram возникли десятки крупных каналов, специализирующихся на публикации личных данных российских граждан, в первую очередь, военнослужащих. По информации УБК МВД РФ, наиболее часто утечкам подвергаются телефонные номера, адреса проживания и аккаунты в социальных сетях. Ответственность за подобные действия несут украинские OSINT-сообщества, киберпреступные группы и другие субъекты, преследующие враждебные цели.

Несмотря на признание основателем Telegram Павлом Дуровым серьезности проблемы и его обещания по борьбе с каналами, распространяющими личные данные и занимающимися вымогательством, специалисты по борьбе с кибермошенничеством отмечают, что предпринятые меры по удалению таких групп остаются недостаточными. Украинские ресурсы, открыто публикующие данные российских граждан, включая военнослужащих, продолжают свою деятельность.

Доксинг представляет собой одну из наиболее агрессивных форм киберугроз, несущую в себе не только риски для отдельных граждан, но и угрозу национальной безопасности. Публикация личных данных создает предпосылки для шантажа, психологического давления, мошенничества, а в случае с военнослужащими – угроз им и их семьям. Антон Немкин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, отмечает, что в настоящее время киберпреступники используют доксинг в качестве инструмента информационно-психологического воздействия.

Немкин также подчеркивает, что ответственность платформы Telegram очевидна. Несмотря на заявления руководства мессенджера о борьбе с каналами, распространяющими личные данные, реальные меры остаются точечными и недостаточными. Значительное количество сообществ, занимающихся шантажом и угрозами, продолжает функционировать на протяжении месяцев. Такая бездеятельность подрывает доверие пользователей к Telegram, который фактически становится площадкой для незаконной деятельности.

Telegram превратился в пространство с минимальным контролем, где злоумышленники чувствуют себя в безопасности. Ограниченные блокировки не решают проблему системно. Необходимы технологии для оперативного мониторинга и автоматической фильтрации утечек данных, а также более строгие требования к платформам в отношении реагирования на подобные инциденты.