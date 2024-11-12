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Питерец.ру » Общество » Rutube стал маркировать крупные каналы из реестра Роскомнадзора

Rutube стал маркировать крупные каналы из реестра Роскомнадзора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Telegram
Маркировка крупных каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков появилась на видеохостинге Rutube.

Национальный видеохостинг Rutube начал маркировать каналы, которые внесены в реестр страниц пользователей соцсетей более чем с 10 тыс. подписчиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

«С 1 ноября 2024 года вступил в силу закон, обязывающий блогеров с аудиторией более 10 000 подписчиков регистрировать свои каналы в специальном реестре. Rutube начал маркировать уже зарегистрированные в нем каналы», — сообщили в пресс-службе.

При этом Rutube пошел дальше и сделал специальный виджет для блогеров: как только количество подписчиков достигает 10 тысяч, у пользователей появляется кнопка «Подайте сведения в Роскомнадзор» и ссылка на регистрацию канала на портале «Госуслуги».

Когда Роскомнадзор внесет данные в реестр, Rutube автоматически разместит на канале знак А+. Владельцам нескольких каналов с 10 тыс. и более подписчиков нужно подать отдельное заявление на каждый из них, также напомнили в Rutube.

1 ноября вступили в силу нормы закона, предусматривающие деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тыс. подписчиков. Специальная форма для регистрации таких каналов и страниц размещена на портале «Госуслуги».

Российские платформы в очередной раз доказывают, что им действительно есть дело до своих пользователей, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Новые нормы по деанонимизации крупных каналов ведь были введены для обеспечения безопасности в сети, а значит приводиться в исполнение они должны немедленно. Уверен, скоро маркировку введут и остальные российские соцсети, технологических сложностей с этим возникнуть не должно. Цель нового регулирования – дать пользователям возможность понимать, с какими распространителями информации они имеют дело. В случае со СМИ, все понятно, но вот Telegram-каналы и публичные аккаунты в других соцсетях – это совсем иное. Сегодня они имеют огромное влияние на людей, при этом их создатели зачастую сохраняют анонимность. У них нет никаких обязанностей, права пользователей для них также пустой звук», - отметил депутат.

Закон направлен на то, чтобы достаточно мягким регулированием дать возможность нашим гражданам знать, от кого они получают информацию, подчеркнул Немкин.

«Сейчас в тех же Telegram-каналах распространяется очень много противоправной информации, которая туда попадает даже не с территории Российской Федерации, зачастую это грамотно выстроенные психологические манипуляции. Поэтому возможность для человека, читающего каналы, увидеть некую маркировку и понять, доверенный перед ним источник или нет – это крайне важно», - заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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