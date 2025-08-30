ента новостей

Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Беглов поздравил участницу Великой Отечественной войны Веру Вдовенкову со столетним юбилеем

Сегодняшний день ознаменовался важным событием – губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, выполняя поручение Президента Российской Федерации, посетил Веру Ивановну Вдовенкову, столетнюю жительницу города, участницу Великой Отечественной войны. Визит был приурочен к знаменательной дате – столетию со дня рождения этой удивительной женщины. Губернатор не только передал Вере Ивановне поздравительный адрес от главы государства, но и, от имени Правительства Санкт-Петербурга, вручил ей высокую награду – Знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Это знак глубокого уважения и признания её беспримерного вклада в историю города и страны.

В своей речи Александр Беглов подчеркнул исключительную роль Веры Ивановны как живого символа стойкости и мужества русского народа. Он отметил, что жизнь этой женщины – настоящий пример для подражания, вдохновляющий всех нас на единство и силу духа. История её участия в обороне Ленинграда особенно трогательна. В 16 лет, будучи еще совсем юной девушкой, Вера Ивановна стала защитницей родного города, вступив в ряды Комсомольского пожарного полка. Она принимала непосредственное участие в строительстве противотанковых рвов на знаменитом Лужском рубеже – линии обороны, которая сыграла ключевую роль в замедлении продвижения фашистских войск к Ленинграду. Представьте себе: хрупкая девушка, плечом к плечу со взрослыми мужчинами, участвует в изнурительном труде по возведению укреплений, рискуя жизнью ради спасения своего города. Вместе с ней работали старшеклассники, молодежь, только что окончившие школы, студенты – все они объединились в едином порыве защитить свою Родину.

Пережив ужасы первой блокадной зимы, самой страшной и голодной, в марте 1942 года Вера Ивановна была эвакуирована. Но её любовь к Ленинграду оказалась сильнее любых трудностей. Сразу после освобождения города, в январе 1944 года, она вернулась в родной дом, в родной город, который она помогала защищать. В послевоенные годы Вера Ивановна трудилась на "Электросиле", но большая часть её трудового пути была связана с детьми. Более 62 лет – таков её общий трудовой стаж! – она посвятила себя воспитанию подрастающего поколения, работая воспитателем, методистом и заведующей в детском саду.

Торжественность момента подчеркнули курсанты МЧС, исполнившие у дома юбилярши песню "Надежда" Александры Пахмутовой на слова Николая Добронравова. Они развернули Переходящее Красное знамя лучшему подразделению Комсомольского полка противопожарной обороны – символический жест, напоминающий о боевом пути Веры Ивановны и о подвиге всех защитников Ленинграда.

Вера Ивановна награждена множеством орденов и медалей: медалью "За оборону Ленинграда", медалью "Ветеран труда", а также рядом юбилейных медалей – все они свидетельство её мужества и героизма, проявленного при защите Родины. Её супруг, Алексей Иванович Вдовенков, также участник войны, связист, прошедший до Чехословакии, умер в 1998 году. Он вернулся в Ленинград в 1948 году, окончил Военмех (ныне Балтийский технический университет) и посвятил свою жизнь преподавательской деятельности. Их сын, Сергей Вдовенков, работает штурманом гражданской авиации. Семья Веры Ивановны также включает в себя внука и двух правнуков – продолжение её династии, хранители памяти о великом подвиге своей предки.

