Губернатор вручил почётный знак «За заслуги перед Санкт‑Петербургом» ветерану Великой Отечественной Войны Зиновию Меркину

Сегодня, на Пулковском рубеже, где когда-то шли ожесточенные бои за защиту Ленинграда, состоялось трогательное событие - вручение почетного знака «За заслуги перед Санкт-Петербургом» ветерану Великой Отечественной войны, участнику Ленинградской битвы, члену совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения Зиновию Леонидовичу Меркину.

Вручая награду, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к ветерану со словами глубокой благодарности и признательности:

«Вы - живая легенда, пример для многих поколений жителей нашего города. Ваш жизненный путь вызывает восхищение. А активная общественная деятельность, которую вы продолжаете сегодня, способствует воспитанию молодежи в духе патриотизма, самоотверженности и беззаветной любви к Отечеству».

Зиновий Леонидович Меркин - настоящий герой, живая история. Родился он 10 июля 1924 года в Ленинграде, и, когда началась война, ему было всего 17 лет. Несмотря на юный возраст, он, как и многие юноши того времени, прибавил себе год и ушел на фронт защищать Родину. Его военная биография – это яркий пример мужества и стойкости духа. Он прошел всю Великую Отечественную войну, начав свой боевой путь под Нарвой и встретив Победу в Германии.

Первым его подразделением был 2-й стрелковый полк 4-й резервной Ленинградской стрелковой дивизии народного ополчения Ленинградской армии народного ополчения. Уже в первом бою он получил тяжелое ранение, но, вернувшись на фронт, продолжил сражаться. На Невском Пятачке, где шли ожесточенные бои, Зиновий Леонидович получил второе ранение. После госпиталя он оказался в полковой разведке на Северном Кавказе, а затем – в инженерной разведке. В 1943 году он участвовал в битве на Курской дуге в составе 13-й армии, сначала Воронежского фронта, а затем 1-го Украинского.

За время войны Зиновий Леонидович был четырежды ранен, но не сломился, дошел до Праги, а затем и до Германии, освобождая родную землю. Он участвовал в освобождении Украины, Польши, в боях на территории Румынии, проявляя храбрость и мужество. Демобилизовался из армии в звании старшины, будучи инвалидом Великой Отечественной войны.

За свои боевые заслуги был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За отвагу", "За победу над Германией", "За освобождение Праги", а также другими боевыми наградами. Но военные годы не сломили Зиновия Леонидовича, а лишь закалили его дух. После войны он продолжил служить Отечеству, работая на благо родного города. Он стал активным членом совета ветеранов Ленинградской армии народного ополчения, отдавая все свои силы и знания для сохранения памяти о героическом прошлом и воспитания молодого поколения.

Церемония вручения награды на Пулковском рубеже - это не просто формальный акт, а дань уважения и признания заслуг перед Родиной. Это напоминание о том, что наша история – это не просто даты и события, а судьбы людей, которые боролись за свою страну, за свою свободу.