Александр Бельский встретился с ветераном Великой Отечественной войны, отметившей 100-летний юбилей

Первый замсекретаря петербургского отделения «Единой России» поблагодарил ветерана за то, что она в свои 100 лет до сих пор трудится ради общего блага

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, первый замсекретаря петербургского отделения «Единой России» Александр Бельский поздравил ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Тутурову со 100-летием. Спикер пожелал юбиляру крепкого здоровья и счастливых лет с родными и близкими. Он отметил, что такие люди, как Екатерина Ивановна, являются гордостью нашего города и страны.

«Искренне рад встрече с вами и благодарен за ваш труд и любовь к жизни, к своей стране. Будучи молодой девушкой, вы пошли на фронт, преодолели многие тяготы и лишения. Испытания не сломили вас. Вы не только вернулись с войны, но успели построить успешную карьеру, родить и воспитать детей. Сейчас вам 100 лет, вы хорошо выглядите, до сих пор трудитесь для общего блага, и это не может не вызывать восхищения», – сказал Александр Бельский.

Старший лейтенант в отставке Екатерина Ивановна Тутурова родилась 9 ноября 1922 года в Ленинграде. В 1942 году ушла на фронт добровольцем, служила в 4-ой дивизии Народного ополчения (ЛАНО), которая затем стала 86 стрелковой дивизией. В 1944-1945 годах служила во 2-ой Ударной армии. Участвовала в боях на Ленинградском, 3-м Прибалтийском и 2-ом Белорусском фронтах.

После войны продолжала служить в Германии, в 74 дивизии. В 1949 году продолжила обучение в Юридическом институте. После окончания трудилась юрисконсультом на заводе по переработке пластмасс им. «Комсомольской Правды».

Сейчас работает Председателем Совета Ленинградской Армии Народного Ополчения. Вырастила двух дочерей и внучку.