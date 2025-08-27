Правительство планирует усилить контроль за сменой собственников сим-карт

Номера сотовых телефонов граждан России, применяемые для авторизации на портале Госуслуг, подвергнутся проверке на предмет их актуальности. Данное решение закреплено в утвержденном правительственным планом мероприятий. Экспертное сообщество подчеркивает значимость этой инициативы, акцентируя внимание на необходимости тщательной правовой и технологической подготовки.

В случае выявления смены владельца номера, его автоматическое открепление от учетных записей станет обязательной процедурой. Ответственность за реализацию проекта возложена на Министерство цифрового развития, Министерство финансов, Министерство внутренних дел, Министерство экономического развития, Роскомнадзор и Федеральную службу безопасности. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Предпосылкой к осуществлению указанных мер послужил высокий уровень киберпреступности. В 2024 году общий ущерб от действий злоумышленников превысил 200 миллиардов рублей, при этом значительная часть пострадавших (около четверти) – лица пенсионного возраста. Специалисты указывают на то, что SIM-карта в настоящее время является ключевым элементом доступа к широкому спектру сервисов, включая банковские приложения и социальные сети. Неконтролируемые номера нередко используются для несанкционированного получения доступа к личным данным.

Операторы мобильной связи, по истечении определенного периода неиспользования, могут повторно выставлять номера на продажу, что создает потенциальную возможность для мошеннических действий. В рамках новой системы, такие номера будут проходить обязательную проверку, а также будет введен "период ожидания" перед их повторной активацией.

Инициатива затронет не только портал Госуслуг, но и различные банковские сервисы. Координационным центром станет портал "Госуслуги", где россияне уже имеют возможность отслеживать оформленные на их имя SIM-карты, аннулировать сомнительные контракты, а также с сентября устанавливать запрет на оформление новых номеров.

По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, противодействие кибермошенничеству является приоритетным направлением государственной политики. Он напомнил о принятии пакета из 30 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью, включая маркировку звонков от организаций и ограничение на использование иностранных мессенджеров государственными служащими. Около 15 миллионов граждан уже воспользовались возможностью установить самозапрет на выдачу кредитов и займов через портал Госуслуг.