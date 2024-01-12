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Питерец.ру » Общество » МВД привлечет искусственный интеллект к поиску правонарушителей

МВД привлечет искусственный интеллект к поиску правонарушителей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Министерство внутренних дел России планирует внедрить искусственный интеллект (ИИ) в правоохранительную деятельность.

Министерство внутренних дел России планирует внедрить искусственный интеллект (ИИ) в правоохранительную деятельность. Это позволит повысить эффективность работы правоохранительных органов, а также снизить уровень преступности. В 2024 году будет начата научно-исследовательская деятельность для подготовки и тестирования моделей ИИ, а в 2025 году будут разработаны две системы на базе ИИ – «Клон» и «Конъюнктура».

Система «Клон» будет разработана для выявления фактов фальсификации видеоизображений. Это позволит бороться с распространением дезинформации и фейковых новостей. Система будет работать следующим образом: она будет анализировать видеоизображения и сравнивать их с исходными данными. Если будут обнаружены какие-либо несоответствия, система сообщит об этом оператору.

Система «Конъюнктура» позволит составлять прогнозы появления негативных событий и чрезвычайных ситуаций, а также моделировать сценарии реагирования на них. Система будет работать следующим образом: она будет собирать данные из различных источников, таких как социальные сети, новостные сайты и отчеты правоохранительных органов. Затем система будет анализировать эти данные и выявлять тенденции, которые могут привести к негативным событиям или чрезвычайным ситуациям.

Внедрение искусственного интеллекта в правоохранительную деятельность уже происходит во многих странах мира, в том числе в Китае, США и Великобритании. В Китае искусственный интеллект используется для распознавания лиц и слежки за гражданами. В США искусственный интеллект используется для выявления преступников и предотвращения преступлений. В Великобритании искусственный интеллект используется для анализа данных и принятия решений.

Внедрение искусственного интеллекта в правоохранительную деятельность является важным шагом в борьбе с преступностью и повышении безопасности граждан, и это станет большим подспорьем для сотрудников правоохранительных органов в обеспечении правопорядка.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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