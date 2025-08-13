ента новостей

В Госдуме прокомментировали новый подход Google к выбору источников новостей в поиске

Google представила новую функцию «Предпочтительные источники», которая позволяет самим выбирать новостные сайты и блоги для раздела «Главные новости»

Корпорация Google, базирующаяся в США, представила новую опцию под названием «Избранные источники», позволяющую пользователям самостоятельно определять приоритетные новостные ресурсы и блоги для отображения в разделе «Главные новости» поисковой выдачи.

На данный момент эта функция доступна лишь пользователям из США и Индии, предлагая им возможность кастомизировать новостную ленту, увеличивая частоту появления контента из выбранных ими источников. В определенных случаях будет формироваться специальный раздел «Из ваших источников», содержащий исключительно публикации от отобранных пользователем изданий.

В Google заявляют, что нововведение призвано повысить релевантность получаемой пользователями информации.

Однако, по мнению Антона Немкина, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия», Google продолжает укреплять свою монополию на информационном рынке, представляя это как заботу о пользователях.

Немкин отмечает, что, несмотря на кажущуюся персонализацию, функция «Избранные источники» фактически оставляет контроль над информационной повесткой в руках Google. Алгоритмы компании по-прежнему определяют, какие материалы попадут в «Главные новости» и как они будут ранжироваться, а выбор «любимых» сайтов является лишь незначительной корректировкой в рамках установленных параметров.

По его словам, опасность заключается в том, что Google фактически берет на себя роль медиарегулятора, создавая у пользователей иллюзию полного контроля над информацией. Любые изменения в алгоритмах или политике компании могут мгновенно лишить пользователей доступа к определенным источникам.

Кроме того, данная функция может способствовать формированию информационных пузырей. Ориентируясь исключительно на «свои» источники, пользователи рискуют упустить альтернативные точки зрения и независимую аналитику. Это представляет угрозу для здоровой дискуссии и всестороннего понимания событий.

