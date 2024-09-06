Кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года

Более 350 млрд рублей похищено у россиян и выведено за границу кибермошенниками только за последние три года. «За последние три года похищено и выведено за границу более 350 млрд рублей. Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд за один, но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд рублей, это государственная статистика», — сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в период с 2022 года по август 2024 года совершенно более 1,5 млн ИТ-преступлений.

Современные кибермошенники используют множество методов для похищения средств у пользователей, и одним из самых распространённых является фишинг, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Фишинговые атаки представляют собой попытки получить конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли или данные банковских карт, с помощью поддельных электронных писем, сайтов или сообщений в мессенджерах. Пользователи, не заметив подвоха, могут вводить свои данные на мошеннических сайтах, которые выглядят как настоящие - например, копиях банковских или онлайн-магазинов. Мошенники часто используют эмоциональное давление, угрожая блокировкой аккаунта или штрафами, чтобы заставить жертву действовать быстро. Второй распространённый метод — это мошеннические мобильные приложения. Киберпреступники создают вредоносные программы, которые маскируются под легитимные приложения или сервисы. Эти программы могут быть размещены даже в официальных магазинах приложений, таких как Google Play или App Store, и имеют вид поддельных финансовых инструментов или сервисов для оплаты. Когда пользователь устанавливает такое приложение, оно получает доступ к его устройству, может красть данные и передавать их мошенникам, а также осуществлять несанкционированные транзакции», - отметил депутат.

Сканирование Wi-Fi сетей также является способом кражи средств. Мошенники могут настраивать фальшивые точки доступа Wi-Fi в публичных местах, таких как кафе или аэропорты, чтобы перехватывать данные пользователей, подключающихся к этим сетям. «Если человек использует такие сети для доступа к своим банковским счетам или проведения покупок, злоумышленники могут получить доступ к его личным данным и использовать их для несанкционированного доступа к финансам», - предупредил Немкин.

Наконец, распространены атаки через социальные сети и мессенджеры. Мошенники часто выдают себя за знакомых или официальных представителей компаний, рассылая сообщения с просьбой перевести деньги, участвовать в инвестициях или помочь в сложной ситуации. «Такие схемы могут включать взлом аккаунтов или создание поддельных страниц, имитирующих профили друзей или родственников. Пользователи, доверяющие "знакомым", могут быть обмануты и перевести деньги на счета преступников», - добавил депутат.

Защита от кибермошенников требует внимательности и соблюдения ряда мер предосторожности. Прежде всего, необходимо быть бдительным при получении подозрительных сообщений, писем или звонков, особенно если они содержат просьбу предоставить личные данные или перейти по ссылке. «Никогда не переходите по ссылкам из непроверенных источников и не вводите свои личные данные на подозрительных сайтах. Если сообщение выглядит как от вашего банка или другой компании, лучше самостоятельно зайти на их сайт или позвонить в службу поддержки по официальному номеру для проверки», - напомнил Немкин.

Не менее важный шаг — это использование надёжных паролей и двухфакторной аутентификации. Надёжные пароли должны быть длинными и содержать комбинацию букв, цифр и специальных символов. Двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень защиты, требуя не только пароль, но и код, отправленный на телефон или другую проверенную платформу. Это помогает защитить ваши аккаунты, даже если мошенник узнает ваш пароль, говорит парламентарий.

Также важно устанавливать и регулярно обновлять антивирусные программы и другие средства безопасности. «Современные антивирусы могут защищать вас от вредоносного ПО, а также предупреждать о попытках фишинга или подозрительной активности. Важно регулярно обновлять операционную систему и приложения, так как обновления часто содержат исправления уязвимостей, которые могут быть использованы мошенниками», - заключил Немкин.