ента новостей

14:58
Кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года
14:56
Лидер петербургских единороссов проголосовал за развитие Петербурга
12:39
Герценовский университет готовит к выпуску уникальное издание «Блокадная педагогика»
12:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая чайка»
12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
10:10
В Кировске поймали стрелка из пневматики
10:06
В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге
09:56
В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей
09:50
В ЖКХ проблема с кадрами
09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
09:32
В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу
09:08
Торговле с Китаем будут обучать в вузе
08:45
Инвестиции в IT-сектор выросли
03:12
Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков
22:16
Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья
21:23
СКА в овертайме проиграл «Металлургу» со счётом 4:5, шайбы в составе петербургской команды забросили Фальковский, Кузнецов, Рендулич и Грицюк
19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
17:17
Умер потомок Достоевского
17:04
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке рейдового буксира «Ижорец»
16:50
На КАД в ДТП погиб водитель «Лады Гранта»
16:36
Путин высказался о Дурове
15:31
На Приморском шоссе в ДТП тяжело пострадал мотоциклист
15:08
В Кировске женщина по указанию мошенников облила «зеленкой» сотрудника банка
12:57
В Ленобласти в лобовом ДТП с фурой погиб водитель «Мицубиси»
12:10
Выставка братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»
11:49
На проспекте Героев женщина на иномарке сбила 15-летнего подростка на электросамокате
11:39
Пенсионер с Васильевского острова перевел мошенникам более 6,5 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года

Кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Мошенники похитили у россиян более 350 млрд рублей за последние три года.

Более 350 млрд рублей похищено у россиян и выведено за границу кибермошенниками только за последние три года. «За последние три года похищено и выведено за границу более 350 млрд рублей. Вчера представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд за один, но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Официально зарегистрировано 350 млрд рублей, это государственная статистика», — сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на сессии «Цифровой суверенитет и безопасность граждан: правовые модели» Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в период с 2022 года по август 2024 года совершенно более 1,5 млн ИТ-преступлений.

Современные кибермошенники используют множество методов для похищения средств у пользователей, и одним из самых распространённых является фишинг, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Фишинговые атаки представляют собой попытки получить конфиденциальную информацию, такую как логины, пароли или данные банковских карт, с помощью поддельных электронных писем, сайтов или сообщений в мессенджерах. Пользователи, не заметив подвоха, могут вводить свои данные на мошеннических сайтах, которые выглядят как настоящие - например, копиях банковских или онлайн-магазинов. Мошенники часто используют эмоциональное давление, угрожая блокировкой аккаунта или штрафами, чтобы заставить жертву действовать быстро. Второй распространённый метод — это мошеннические мобильные приложения. Киберпреступники создают вредоносные программы, которые маскируются под легитимные приложения или сервисы. Эти программы могут быть размещены даже в официальных магазинах приложений, таких как Google Play или App Store, и имеют вид поддельных финансовых инструментов или сервисов для оплаты. Когда пользователь устанавливает такое приложение, оно получает доступ к его устройству, может красть данные и передавать их мошенникам, а также осуществлять несанкционированные транзакции», - отметил депутат.

Сканирование Wi-Fi сетей также является способом кражи средств. Мошенники могут настраивать фальшивые точки доступа Wi-Fi в публичных местах, таких как кафе или аэропорты, чтобы перехватывать данные пользователей, подключающихся к этим сетям. «Если человек использует такие сети для доступа к своим банковским счетам или проведения покупок, злоумышленники могут получить доступ к его личным данным и использовать их для несанкционированного доступа к финансам», - предупредил Немкин.

Наконец, распространены атаки через социальные сети и мессенджеры. Мошенники часто выдают себя за знакомых или официальных представителей компаний, рассылая сообщения с просьбой перевести деньги, участвовать в инвестициях или помочь в сложной ситуации. «Такие схемы могут включать взлом аккаунтов или создание поддельных страниц, имитирующих профили друзей или родственников. Пользователи, доверяющие "знакомым", могут быть обмануты и перевести деньги на счета преступников», - добавил депутат.

Защита от кибермошенников требует внимательности и соблюдения ряда мер предосторожности. Прежде всего, необходимо быть бдительным при получении подозрительных сообщений, писем или звонков, особенно если они содержат просьбу предоставить личные данные или перейти по ссылке. «Никогда не переходите по ссылкам из непроверенных источников и не вводите свои личные данные на подозрительных сайтах. Если сообщение выглядит как от вашего банка или другой компании, лучше самостоятельно зайти на их сайт или позвонить в службу поддержки по официальному номеру для проверки», - напомнил Немкин.

Не менее важный шаг — это использование надёжных паролей и двухфакторной аутентификации. Надёжные пароли должны быть длинными и содержать комбинацию букв, цифр и специальных символов. Двухфакторная аутентификация добавляет дополнительный уровень защиты, требуя не только пароль, но и код, отправленный на телефон или другую проверенную платформу. Это помогает защитить ваши аккаунты, даже если мошенник узнает ваш пароль, говорит парламентарий.

Также важно устанавливать и регулярно обновлять антивирусные программы и другие средства безопасности. «Современные антивирусы могут защищать вас от вредоносного ПО, а также предупреждать о попытках фишинга или подозрительной активности. Важно регулярно обновлять операционную систему и приложения, так как обновления часто содержат исправления уязвимостей, которые могут быть использованы мошенниками», - заключил Немкин.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-02-2015, 15:27
В декабре 2014 года Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 11 млрд рублей ипотечных кредитов
16-06-2015, 10:45
Кредитный портфель физических лиц в Северо-Западном банке Сбербанка превысил 300 млрд рублей
3-02-2015, 10:40
Кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка России по итогам 2014 года превысил 895 млрд рублей
30-01-2015, 10:59
Прибыль Северо-Западного банка по итогам 2014 года составила 57 млрд рублей или 14% от общей прибыли Сбербанка
17-10-2022, 18:07
В Петербурге увеличат расходы на охрану окружающей среды
25-12-2014, 12:40
Активы Северо-Западного банка Сбербанка по предварительным итогам 2014 года выросли на 20%

Происшествия на дорогах

0
56
Сегодня, 12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
0
54
Сегодня, 12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
57
Сегодня, 12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
0
142
Вчера, 19:41
На Маршала Жукова перебегавший на красный сигнал светофора молодой человек попал под колеса иномарки
Наверх