Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую

«Питерец.ру» сообщает, что неожиданная находка была сделана в Ленинградской области при исследовании одного из проблемных участков трассы Юкки — Кузьмолово. Под слоем современного асфальтового покрытия специалисты обнаружили старинную булыжную мостовую, датируемую 1930-ми годами.

Об открытии сообщила пресс-служба «Ленавтодора». В ходе детального обследования участка дороги с 8-го по 12-й километр выяснилось, что именно историческое покрытие, наряду с возросшей интенсивностью движения, могло стать одной из причин образования дефектов и разрушения дорожного полотна.

Теперь перед дорожниками стоит непростая задача. Обнаружение исторической мостовой делает необходимым проведение полной реконструкции участка трассы с его расширением. Однако сложность заключается в том, что жилая застройка вплотную прилегает к дороге, что существенно затрудняет проведение масштабных работ.

Данное открытие ставит перед специалистами вопрос о дальнейшей судьбе обнаруженной мостовой. Необходимо принять решение о том, будет ли она сохранена как исторический объект, либо будет демонтирована в рамках реконструкции дороги. В любом случае, принятие решения потребует тщательного анализа и учета всех факторов, включая историческую ценность объекта и технические возможности проведения работ.

Этот случай наглядно демонстрирует, какие сюрпризы могут скрываться под привычным асфальтом и как важно проводить тщательное обследование дорог перед началом ремонтных работ.