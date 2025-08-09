ента новостей

10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую

Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую

Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/s/dorogi_47
При обследовании проблемного участка дороги в Ленинградской области под слоем асфальта обнаружилась булыжная мостовая, построенная почти сто лет назад

«Питерец.ру» сообщает, что неожиданная находка была сделана в Ленинградской области при исследовании одного из проблемных участков трассы Юкки — Кузьмолово. Под слоем современного асфальтового покрытия специалисты обнаружили старинную булыжную мостовую, датируемую 1930-ми годами.

Об открытии сообщила пресс-служба «Ленавтодора». В ходе детального обследования участка дороги с 8-го по 12-й километр выяснилось, что именно историческое покрытие, наряду с возросшей интенсивностью движения, могло стать одной из причин образования дефектов и разрушения дорожного полотна.

Теперь перед дорожниками стоит непростая задача. Обнаружение исторической мостовой делает необходимым проведение полной реконструкции участка трассы с его расширением. Однако сложность заключается в том, что жилая застройка вплотную прилегает к дороге, что существенно затрудняет проведение масштабных работ.

Данное открытие ставит перед специалистами вопрос о дальнейшей судьбе обнаруженной мостовой. Необходимо принять решение о том, будет ли она сохранена как исторический объект, либо будет демонтирована в рамках реконструкции дороги. В любом случае, принятие решения потребует тщательного анализа и учета всех факторов, включая историческую ценность объекта и технические возможности проведения работ.

Этот случай наглядно демонстрирует, какие сюрпризы могут скрываться под привычным асфальтом и как важно проводить тщательное обследование дорог перед началом ремонтных работ.

