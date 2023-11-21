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Питерец.ру » Общество » Движение на трассе «Скандинавия» в Ленобласти перекроют 9 раз

Движение на трассе «Скандинавия» в Ленобласти перекроют 9 раз

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Опубликовал: Вадик Котов
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Федеральную трассу А-181 «Скандинавия» перекроют девять раз

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») объявляет о полном перекрытии движения на федеральной автомобильной дороге А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области.

Это связано с необходимостью переустройства линий электропередач на 118-м километре трассы. Перекрытие будет происходить девять раз и каждый раз продолжительность перерыва движения составит не более 15 минут.

Датой перекрытия является 22 ноября 2023 года, а временные интервалы перекрытия будут следующими: 09:30 - 09:45, 10:00 - 10:15, 11:00 - 11:15, 11:30 - 11:45, 13:00 - 13:15, 13:30 - 13:45, 14:30 - 14:45, 15:00 - 15:15, 15:30 - 15:45.

Эти работы выполняются в рамках реконструкции участка федеральной дороги А-181 "Скандинавия" с 100-го по 134-й километр. Генеральным подрядчиком является АО "ВАД". ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит всех участников дорожного движения учесть данную информацию при планировании своих маршрутов. Кроме того, хотелось бы отметить, что реконструкция данного участка трассы А-181 "Скандинавия" имеет целью улучшить безопасность и комфортность передвижения на данной дороге. Это важное мероприятие, которое позволит оптимизировать инфраструктуру и обеспечить более эффективное использование автомобильного транспорта в регионе.

Периодические перекрытия дороги могут вызывать некоторые неудобства для водителей и пассажиров, однако они являются временными и необходимыми для успешного завершения реконструкции. Важно соблюдать предписания и инструкции соответствующих органов, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

При планировании своих поездок рекомендуется учитывать указанные временные интервалы перекрытия и возможно использовать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек.

Информация о перекрытиях будет доступна на официальных сайтах ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и других информационных ресурсах, поэтому рекомендуется следить за обновлениями и быть в курсе последних изменений. Хотя перекрытие дороги может вызвать временные неудобства, в конечном итоге реконструкция участка трассы А-181 "Скандинавия" принесет пользу всем участникам дорожного движения, обеспечивая более безопасные и комфортные условия передвижения.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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