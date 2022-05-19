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Питерец.ру » Общество » Комблаг получил не менее 3 тысяч жалоб на разбитые дороги

Комблаг получил не менее 3 тысяч жалоб на разбитые дороги

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Telegram
Традиционным проявлением весны в Петербурге стал сход сугробов и наледи вместе с асфальтом.

Традиционным проявлением весны в Петербурге стал сход сугробов и наледи вместе с асфальтом. Жители Северной столицы не устают жаловаться на разбитые дороги, но власти хранят молчание.

Число жалоб на ямы и ухабы, оставленных на портале «Наш Санкт-Петербург», перевалило за три тысячи. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что губернатор Александр Беглов не решает проблему: темпы реконструкции магистралей низкие, а профильный комитет Смольного игнорирует жалобы.

Следует отметить, что аварийные дороги есть в каждом районе города, что наглядно демонстрирует интерактивная карта города. А аналитики уверены, что у Северной столицы попросту нет средств на латание всех проблемных дорог.

К жалобам на портале петербуржцы прикрепляют и нелицеприятные фотографии. На них видно, что дорожное полотно серьезно изношено.

«Ямы и выбоины в дорожном покрытии глубиной более 5 см. Прошу починить дорожное покрытие», — пожаловался житель Литейного округа.

Не менее внушительная яма обнаружена на одной из дорог Васильевского острова. При попадании в такую «ловушку» машину может повести в сторону, что создает угрозу для всех участников дорожного движения.

Команда губернатора Александра Беглова игнорирует и плачевное состояние дорог, и возросшее из-за этого число ДТП. При этом СМИ отмечают, что это не помешало Смольному присвоить себе заслугу федерального нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого Петербургу выделили миллиард рублей на ремонт.

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