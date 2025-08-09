Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге торжественно отметили День окончания Ленинградской битвы, ознаменовавший 81-ю годовщину завершения одного из самых продолжительных и трагических сражений ВОВ. Губернатор города Александр Беглов обратился к жителям с проникновенной речью, подчеркнув историческое значение этого события. Он напомнил, что 81 год назад войска Карельского фронта смогли ликвидировать северное блокадное кольцо, положив конец изнурительной осаде, длившейся 1127 дней.

Беглов акцентировал внимание на том, что в наши дни мы можем еще глубже осознать военно-стратегическую значимость Ленинградской битвы для исхода войны. Градоначальник отметил, что инициатива ветеранов о присвоении дате 9 августа официального статуса получила поддержку президента России.

В своей речи Беглов также упомянул о планах по созданию мемориального комплекса на Пулковских высотах, который станет символом героизма защитников Ленинграда. Год назад был заложен первый камень на безымянной высоте, где держала оборону 42-я армия Ленинградского фронта. Проект мемориала, выбранный совместно с ветеранами и блокадниками, также получил одобрение президента.