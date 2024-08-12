В Петербурге состоялось открытие закладного камня на месте будущего мемориального комплекса, посвящённого Ленинградской битве

На Пулковском рубеже, историческом месте ожесточенных боев Ленинградской битвы, состоялась торжественная церемония закладки камня будущего мемориального комплекса. Это событие стало символом вечной памяти о героизме защитников Ленинграда, о стойкости и мужестве тех, кто ценой собственной жизни отстоял город от захватчиков.

На церемонии присутствовали высокопоставленные лица, отражающие важность события: Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, губернатор северной столицы Александр Беглов, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов, депутаты петербургского парламента Александр Ржаненков и Дмитрий Павлов, а также представители общественных организаций: молодежи, ветеранов и блокадников Санкт-Петербурга. В мероприятии также приняли участие представители исполнительных органов государственной власти города, районных ведомств и другие заинтересованные лица.

Место для будущего мемориала выбрано не случайно. Пулковский рубеж – это линия обороны, которая стала одним из ключевых элементов стратегии защиты Ленинграда. Здесь шли ожесточенные бои, здесь пролилась кровь тысяч советских солдат, защищавших город от фашистской агрессии. Именно здесь проявилась непоколебимая воля защитников Ленинграда, их способность к самопожертвованию ради спасения Родины.

На закладном камне выгравированы слова батальонного комиссара Николая Шванкова, участника Ленинградской битвы:

«Когда мы победим, здесь на возвышенности будет воздвигнут памятник, в котором скульпторы воплотят невиданное мужество и железную стойкость защитников города Ленина. А самую большую из Пулковских высот мы назовем — «высота Неприступная».

Эти слова, написанные в 1942 году, стали пророческими. Победа была одержана, Ленинград остался непокорённым, и теперь на этой земле будет воздвигнут мемориальный комплекс, увековечивающий героический подвиг защитников города.

Инициатива создания мемориала на Пулковском рубеже принадлежит жителям Санкт-Петербурга, которые обратились с предложением к Президенту Российской Федерации. Глава государства поддержал эту идею, и по его поручению губернатор Александр Беглов принял решение о строительстве мемориального комплекса с парковой зоной в Шушарах.

"Историческая память о тех героических днях, о героях защитниках, которые отстояли наш город, – это то, что мы, благодарные потомки, можем оставить следующим поколениям. Большой мемориал, который будет здесь построен, станет данью уважения нашим бойцам, благодаря героизму которых Ленинград остался непокорённым", – подчеркнул Александр Бельский, отмечая важность сохранения исторической памяти и передачи ее будущим поколениям.

Строительство мемориального комплекса – это не просто создание памятника, это глубокий символ, отражающий несокрушимый дух народа, его способность к самопожертвованию ради свободы и независимости. Новый мемориальный комплекс станет не только местом памяти, но и местом воспитания патриотизма, пропаганды мужества и стойкости, а также напоминанием о ценности мира и необходимости предупреждения новых войн.