ента новостей

16:21
МХЛ: череповецкий «Алмаз» дважды проиграл «СКА-1946», после чего одержал две победы над «молодёжкой» петербургского хоккейного «Динамо»
15:36
В Петербурге отмечают 300-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
15:25
«Почта России» откажется от Windows
15:15
На проспекте Наставников мужчина на электросамокате сбил 5-летнего мальчика
15:10
На проспекте Луначарского автоледи на иномарке сбила 3-летнего велосипедиста
14:56
Минздрав: в сети появилась новая мошенническая схема
14:39
В Петербурге поймали мошенника-коммивояжёра из Ростовской области
14:28
Пенсионерка с Васильевского острова перевела мошенникам более 7,6 млн рублей
14:11
В Мурино подросток на иномарке насмерть сбил пешехода
13:17
В Ленобласти из сейфа частного дома украли два ружья и ювелирные украшения
13:03
В Петербурге поймали уличных разбойников, ограбивших подростка в Полежаевском парке
12:55
Съезд с внутреннего кольца КАД на Владимирский проспект полностью перекроют
11:19
Священник об искусственом интеллекте
10:36
Что чаще всего приобретают в интернете?
09:42
Легенда рок-музыки может приехать в СПб
08:45
Спрос на БАДы вырос?
01:18
«СКА-Нева» в матче регулярного чемпионата ВХЛ победила в Кирово-Чепецке клуб «Олимпия» со счётом 4:2, дубль сделал Никита Дишковский
22:33
Петербургское хоккейное «Динамо» в Перми обыграло «Молот» со счётом 3:1 и возглавило таблицу ВХЛ вместе с «Норильском» и «Звездой»
19:30
Продажи машин растут
19:10
В «Колизее» покажут спектакль-фламенко «Фрида»
17:34
Старые сим-карты понадобились мошенникам
17:32
На трассе «Сортавала» в районе Сосново полностью перекроют движение
17:27
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке малых ракетных кораблей «Наро-Фоминск», «Град» и буксира
13:03
СПб в лидерах по сбережениям граждан
12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
11:00
В Приморском районе «КАМАЗ» сбил курьера доставки на велосипеде
10:48
В центре Петербурга неадекват с ножом напал на оператора фиксации нарушений правил парковки
10:41
В Кронштадте пожилая женщина стала жертвой мошенников и участвовала в обмане пенсионеров
09:59
В Ленобласти водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с лосем
09:12
Наука не должна отрываться от религии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге отмечают 300-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

В Петербурге отмечают 300-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского

0
31
Опубликовал: Вадик Котов
+1
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге проходят торжества в честь 300-летия перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

300 лет со дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Санкт-Петербург стали поводом для грандиозных торжеств, объединивших верующих, духовенство и представителей власти.

Центральным событием празднования стала божественная литургия, отслуженная в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Служба, наполненная глубокой духовной атмосферой, собрала множество верующих, среди которых был замечен губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Присутствие главы города подчеркнуло важность этого события для всего Петербурга, а также демонстрировало тесную связь между светской властью и православной церковью.

Кульминацией торжеств стал грандиозный Крестный ход, прошедший по Невскому проспекту, главной артерии города. Процессия, объединившая тысячи верующих, растянулась от Казанского кафедрального собора, известного своими историческими связями с царской семьей, до площади Александра Невского, где возвышается монумент небесному покровителю Петербурга.

Крестный ход был не только религиозным действом, но и демонстрацией единства и духовной связи всех жителей города. В нем приняли участие представители разных поколений, разных профессий и разных социальных слоев, объединенные общей верой.

Параллельно с Большим Крестным ходом состоялся Малый Крестный ход, который прошел с мощами святого из Александро-Невской церкви лавры на площадь Александра Невского.

Завершились торжества праздничным молебном на площади Александра Невского, где был отслужен молебен в честь святого князя. На этом молебне помимо Патриарха и губернатора Санкт-Петербурга присутствовали также губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также в праздновании приняли участие духовенство Санкт-Петербургской митрополии, представители православных приходов города и области, учащиеся духовных школ, православные братства, ветераны Великой Отечественной войны - кавалеры ордена Александра Невского, участники СВО, преподаватели и курсанты военных вузов, верующие горожане, паломники из других регионов России.

Присутствие столь многочисленных и разных представителей общества подчеркивало не только религиозный, но и патриотический характер торжества. День памяти святого князя Александра Невского стал днем сплочения и проявления единого духа, который объединяет жителей Петербурга и всей России.

Именно этот дух, дух веры, мужества и самоотверженности, который олицетворяет фигура Александра Невского, вдохновляет жителей России и сегодня. Он напоминает о важности единства, о том, что настоящая сила кроется в вере, в любви к своей Родине и в готовности защищать ее от врагов.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-09-2022, 14:27
В Петербурге росгвардейцы обеспечили безопасность во время проведения крестного хода в честь дня перенесения мощей Александра Невского
12-09-2023, 10:23
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
12-09-2022, 14:35
Александр Бельский принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня перенесения мощей Александра Невского
12-09-2022, 14:17
Крестный ход в честь Александра Невского прошел в Петербурге
14-09-2016, 08:08
По Невскому проспекту прошел крестный ход им. Александра Невского
31-07-2013, 16:39
На Невском впервые за 100 лет пройдет крестный ход

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 15:15
На проспекте Наставников мужчина на электросамокате сбил 5-летнего мальчика
0
44
Сегодня, 15:10
На проспекте Луначарского автоледи на иномарке сбила 3-летнего велосипедиста
0
44
Сегодня, 14:11
В Мурино подросток на иномарке насмерть сбил пешехода
0
132
Вчера, 12:30
В Невском районе байкер сбил пешехода
Наверх