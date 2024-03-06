В СПбГУ обсудили влияние искусственного интеллекта на геополитику

В особняке Кельха в Санкт-Петербурге состоялся круглый стол под названием «Искусственный интеллект и геополитика. Опыт Западной Азии», организованный центром G.O.R.K.I. СПбГУ в сотрудничестве с Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ и Центром искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ.

Модератором встречи выступила руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ доктор Карин Кнайсль. В дискуссии приняли участие директор Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации Сергей Наквасин, ректор Дипломатической академии МИД РФ Александр Яковенко, заместитель председателя правления «СИБУР» Кирилл Шамалов, первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ Виктор Титов, ответственный секретарь Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Поспелов, директор Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ Ованес Петросян и другие представители федеральных органов власти, академического сообщества и бизнеса.

Это междисциплинарное мероприятие стало первой в России площадкой для обсуждения влияния искусственного интеллекта на геополитику, международные отношения и суверенитет государств. Особый акцент был сделан на текущее применение ИИ‑технологий в Иране, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах, где для развития данных технологий привлекаются существенные средства, в том числе со стороны правительств. Несмотря на все заявления о том, что искусственный интеллект призван в первую очередь помогать людям, наиболее активным образом он сегодня используется в военном деле, причем ИИ‑технологии отрабатываются и на мирном населении, оказавшемся в эпицентре сегодняшних военных конфликтов.

По итогам состоявшейся содержательной дискуссии участникам стала очевидна картина происходящих структурных изменений сразу в нескольких областях политики и экономики ввиду стремительного развития технологий искусственного интеллекта. Это дало им возможность выработать перечень тематических рекомендаций, которые могут быть приняты во внимание органами формирования и принятия решений. Основной вывод, сделанный участниками круглого стола, заключается в том, что развитие искусственного интеллекта не угрожает существованию государства как такового. Хотя искусственный интеллект уже успел стать фактом объективной реальности, который будет играть все возрастающую роль во многих областях, межгосударственные отношения сохранятся благодаря происходящим в мире геополитическим сдвигам, а также тому факту, что для развития и поддержания работы цифровых технологий нужны вполне материальные энергоносители.