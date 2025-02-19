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Питерец.ру » Общество » Национальность будут определять с помощью специальных камер

Национальность будут определять с помощью специальных камер

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
В скором времени в Петербурге может появиться система, способная распознавать национальности людей по их лицам с помощью камер видеонаблюдения

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб планируется внедрение инновационной системы, предназначенной для распознавания национальностей по лицам с использованием камер видеонаблюдения. Это решение, разработанное с целью повышения общественной безопасности и улучшения контроля за миграционными процессами. Оно направлено на оптимизацию работы правоохранительных органов и миграционных служб.

Система, основанная на передовых алгоритмах компьютерного зрения, позволит автоматически определять национальную принадлежность людей, попавших в поле действия камер. Это даст возможность оперативно реагировать на возможные нарушения и обеспечивать эффективный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Ожидается, что новая система станет важным инструментом для правоохранительных органов и миграционных служб, способствующим более эффективному противодействию нелегальной миграции и поддержанию общественного порядка.

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