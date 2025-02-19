Национальность будут определять с помощью специальных камер

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб планируется внедрение инновационной системы, предназначенной для распознавания национальностей по лицам с использованием камер видеонаблюдения. Это решение, разработанное с целью повышения общественной безопасности и улучшения контроля за миграционными процессами. Оно направлено на оптимизацию работы правоохранительных органов и миграционных служб.

Система, основанная на передовых алгоритмах компьютерного зрения, позволит автоматически определять национальную принадлежность людей, попавших в поле действия камер. Это даст возможность оперативно реагировать на возможные нарушения и обеспечивать эффективный контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Ожидается, что новая система станет важным инструментом для правоохранительных органов и миграционных служб, способствующим более эффективному противодействию нелегальной миграции и поддержанию общественного порядка.