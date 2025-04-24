В Госдуме рассказали, как мошенники атакуют ветеранов в преддверии Дня Победы

Злоумышленники звонят и представляются сотрудниками соцзащиты, муниципальных администраций или специалистами портала «Госуслуги». Они предлагают ветеранам «особые выплаты» и ценные подарки к юбилею Победы.

Чтобы их «получить», нужно сказать данные банковских карт, паспортные сведения или коды из СМС.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин:

В преддверии Дня Победы мошенники активизируются и изобретают всё новые способы обмана ветеранов. Одной из таких схем становится визит фальшивых «волонтёров». Злоумышленники приходят к пожилым людям под видом представителей благотворительных организаций или волонтёрских движений. Они уверяют, что доставляют подарки или продуктовые наборы от имени властей, но просят сначала предъявить документы, назвать данные банковской карты или перевести символическую сумму — якобы для «подтверждения личности» или «страховки доставки».

Другая распространённая схема — сбор средств на лечение. Ветерану звонят от имени бывшего сослуживца, родственника или представителя совета ветеранов. Сообщают, что кто-то из боевых товарищей находится в тяжёлом состоянии или недавно скончался, и срочно требуется помощь. На фоне эмоционального давления и срочности жертва может поверить и перевести деньги.

Также мошенники используют поддельные письма и поздравления якобы от Президента или высокопоставленных чиновников. В письме говорится о выплате крупной суммы или вручении награды, содержится QR-код или номер телефона для связи. На деле всё это — способ заманить человека на фишинговый сайт или заставить его самостоятельно передать конфиденциальную информацию.

Одной из наиболее циничных схем становится «социальная лотерея». Ветерану звонят и сообщают о выигрыше в преддверии Дня Победы — это может быть автомобиль, бытовая техника или крупная сумма, якобы разыгранная банком, торговой сетью или министерством. Однако для получения приза нужно оплатить «налог на выигрыш» или комиссию за перевод средств. После перевода денег мошенники перестают выходить на связь.

Все эти схемы рассчитаны на доверчивость и добросердечность пожилых людей — особенно в праздничные дни. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу в СМИ, на «Госуслугах» и через волонтёров, чтобы предупредить пожилых людей о таких схемах.