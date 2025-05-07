На Пискарёвском кладбище парламентарии двух столиц поклонились памяти павших защитников Ленинграда

В пасмурный, но торжественный день депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, Вера Сергеева и Антон Рудаков приняли участие в знаменательном событии – встрече участников масштабного патриотического автопробега «Города-герои – города героев», инициатором которого выступила Московская городская Дума. Место встречи было выбрано не случайно: Пискарёвское мемориальное кладбище, вечная обитель миллионов защитников Ленинграда, павших в борьбе с фашизмом. Атмосфера пропитана скорбью и уважением к памяти погибших, чьи имена навечно вписаны в историю героической обороны города на Неве.

На фоне безмолвных надгробий, среди тысяч имен, высеченных на мраморе, состоялась трогательная церемония. Депутаты двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга – склонили головы перед памятью героев, отдавая дань глубокого почтения их мужеству и самоотверженности. Центральным моментом мероприятия стала передача капсулы с землёй с Пискарёвского мемориала. Эта драгоценная частица ленинградской земли, пропитанная духом стойкости и несокрушимости, отправится в Минск, чтобы обрести вечный покой в крипте минского храма-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, самоотверженно защищавших Родину. Капсула, словно связующее звено между поколениями, между городами-героями, между братскими народами России и Белоруссии, символизирует нерушимую связь памяти и преемственности поколений.

Константин Чебыкин, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул особую значимость этой патриотической акции в современных геополитических реалиях. Он с глубоким волнением отметил, что в настоящее время наблюдается тенденция к переписыванию истории, к фальсификации фактов, к уничтожению памятников, увековечивающих память героев Великой Отечественной войны. «Сейчас, когда на Западе многие пытаются исказить историю, извратить правду, сносят памятники, воздвигнутые в честь героев-победителей, – сказал Чебыкин, – наша задача – отстоять историческую правду, показать всему миру, а прежде всего нашей молодёжи, какой ценой была достигнута Победа над фашизмом, какой колоссальный вклад внесли жители и защитники городов-героев». Его слова прозвучали как призыв к сохранению исторической памяти, как напоминание о том, что помнить и чтить подвиг предков – священный долг каждого гражданина.

Автопробег «Города-герои – города героев», стартовавший 29 апреля 2025 года в Москве, задуман как масштабное мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы и 60-летию присвоения почетного звания «Город-Герой» Москве, Ленинграду, Волгограду, Севастополю и Брестской крепости. Организаторами выступили Московская городская Дума, Клуб Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и Московской области, Государственный фонд «Защитники Отечества», Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке мэра и правительства Москвы. Это говорит о масштабности и значимости проекта, о его государственной поддержке.

Протяженность маршрутов автопробега впечатляет: три колонны проследовали по 17 российским регионам, а также по территории Республики Беларусь. Каждый километр пути – это дань уважения памяти героев, это напоминание о цене Великой Победы. Финальная точка маршрута – Поклонная гора в Москве – место, где соберутся участники автопробега 8 мая, чтобы ещё раз почтить память павших и отдать дань уважения жителям городов-героев, чьи имена навсегда вписаны в летопись мужества и героизма. Это не просто автопробег – это мощный символ памяти, символ единства и братства народов, символ нерушимой связи между поколениями. Это напоминание о том, что мы обязаны беречь мир, чтобы никогда больше не повторилась трагедия минувших лет. Это живое свидетельство о том, что подвиг героев не будет забыт, что память о них будет вечно жить в сердцах потомков.