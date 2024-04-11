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Питерец.ру » Общество » В МВД предупредили о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф банка» в AppStore

В МВД предупредили о фейковых приложениях ВТБ и «Тинькофф банка» в AppStore

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Цель приложений – похитить персональные данные пользователя.

МВД России предупредило, что в AppStore появились фейковые приложения банка ВТБ и «Тинькофф банка», цель которых – украсть персональные сведения пользователя. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В министерстве подчеркнули, что фейковые банковские приложения имеют накрученные оценки и используют фирменный дизайн организаций. «В AppStore нет приложений этих банков. Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию», – добавили в управлении.
Как инструмент фишинг пользуется большой популярностью у злоумышленников, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Только в период января-февраля этого года в России, по данным аналитиков, было выявлено до 40 тысяч фишинговых ресурсов. При этом в сравнении с 2021 годом число фишинга в 2023 году выросло практически в полтора раза. Основная причина такой популярности – гибкость инструмента. Фишинг можно использовать и в почтовой рассылке, и в смс-сообщениях. Кроме того, значительная часть злоумышленников создает отдельные веб-ресурсы. Создание фейковых приложений также получило достаточно большое распространение. Удаление российских приложений из онлайн-магазинов фактически предоставило злоумышленникам еще одно окно возможностей», – считает депутат.

По словам Немкина, опасность фишинга в том, что он опирается на человеческий фактор.

«Например, в период праздников или сезонных распродаж растет число фишинговых страниц, мимикрирующих под известные розничные сети. Фишинг всегда содержит в себе «крючок», который должен завлечь человека. Например, предложение товара по очень низкой цене. В случае с фишинговыми приложениями ситуация, конечно, становится сложнее. Пользователи привыкли считать, что все доступные в магазинах приложения прошли строгую модерацию, а значит, им можно доверять. Дополнительный фактор доверия – фейковые отзывы, которые повышают лояльность пользователя. Недопущение публикаций ресурсов злоумышленников – это прямая обязанность цифровых платформ. О подобных случаях мы слышим часто, поэтому процесс проверки приложений со стороны площадок совершенно точно должен быть ужесточен», – подчеркнул депутат.

Сейчас стоит доверять только официальным источникам, уверен депутат.

«Проблема фейковых приложений, вероятнее всего, будет только расти, поэтому необходимо всегда проявлять внимательность и осторожность. В противном случае может быть похищена не только персональная информация пользователя, но и его финансовые средства. Если вам необходимо установить какое-либо приложение, лучше всего перейти на официальный сайт компании и прочесть информацию о том, где это можно сделать и как», – добавил он.

Депутат также напомнил, что с 2022 года Минцифры РФ запустило платформу «Антифишинг», которая блокирует фейковые ресурсы.

«В случае, если вы столкнулись с фишингом, необходимо направить соответствующую информацию в систему. Это позволит не только быстро заблокировать вредоносный ресурс, но и обезопасит как можно большее количество пользователей», – заключил Немкин.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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