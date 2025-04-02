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На КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Софийской улицей и Московским шоссе перекроют одну полосу движения

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Софийской улицей и транспортной развязкой на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет перекрыта одна полоса движения.

«В связи с производством работ по уборке смёта в разделительной полосе дороги, в период с 2 по 5 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта четвертая полоса, а по первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 61 по 65 километр» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.
Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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