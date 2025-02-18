Мошенники распространяют троянцы под видом бесплатных игр для ПК

Мошенники стали распространять троянцы под видом бесплатных версий игр для компьютера на торрент-трекерах. Такие программы загружают на компьютер модифицированную версию майнера XMRig, сообщают «Известия» со ссылкой на данные глобального центра исследований и анализа угроз «Лаборатории Касперского».

По данным экспертов, с этой угрозой столкнулись пользователи в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии и Германии.

В основном зловред распространялся под видом игр-симуляторов, таких как BeamNG.drive, DysonSphere Program, Universe Sandbox, Plutocracy и Garry's Mod. После установки зараженной версии игры пользователи получали на свое устройство скрытый майнер. По предварительным результатам исследования, с майнером, мимикрирующим под пять игр, только за месяц с 31 декабря 2024 года по 31 января 2025-го столкнулись несколько тысяч пользователей.

Атаки с использованием скрытых майнеров через пиратские версии игр — это устоявшаяся схема киберпреступников, но в данном случае злоумышленники использовали фактор праздничного периода для ее старта в конце декабря, когда пользователи менее осторожны, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Распространение троянца через торрент-трекеры позволяет атакующим массово заражать компьютеры, превращая их в инструмент для добычи криптовалюты без ведома владельцев. Это приводит к перегрузке системы, замедлению работы устройства и увеличению энергопотребления, что, в свою очередь, может вызвать физический износ оборудования», - сказал он.

Чтобы избежать подобных угроз, пользователям необходимо придерживаться правил кибербезопасности: не скачивать программное обеспечение из сомнительных источников, особенно пиратские версии игр, и использовать антивирусные решения с функцией выявления майнеров, напомнил депутат. Также стоит обращать внимание на нагрузку процессора и видеокарты: если даже в режиме простоя компьютер работает на повышенных оборотах, это может быть признаком скрытого майнинга.

«Также важно сегодня усилить внимание к борьбе с распространением вредоносного ПО через нелегальные каналы. Улучшение механизмов обнаружения вредоносных файлов на торрент-трекерах, блокировка мошеннических ресурсов и просвещение пользователей помогут снизить масштаб подобных атак. Однако главная защита — это цифровая грамотность самих пользователей, ведь осведомленность и бдительность остаются ключевыми инструментами в борьбе с киберугрозами», - добавил Немкин.

В пресс-службе RuStore «Известиям» рассказали, что сейчас в магазине приложений действует многоэтапная система проверки загружаемых продуктов. Они проходят проверку антивирусными технологиями «Лаборатории Касперского» и ручную модерацию, чтобы исключить наличие вредоносного кода, запрещенного контента и спам. Благодаря комплексному подходу пользователи RuStore могут быть уверены в безопасности загружаемого из магазина приложений контента.