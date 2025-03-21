Мошенники пытаются убедить людей в неправильной установке самозапрета на кредиты

Мошенники, представляясь сотрудниками банка, уверяют людей якобы в неправильной установке функции самозапрета на кредиты – а затем убеждают перейти по фишинговой ссылке. Об этом рассказал замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.
При переходе гражданина по ссылке мошенники получают доступ к его личному кабинету на «Госуслугах» и банковских приложениях. «Далее происходит хищение по всем известным алгоритмам», — рассказал он.
Закон о возможности для граждан устанавливать в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита вступил в силу с 1 марта 2025 года. По состоянию на 10 марта самозапрет на кредиты установили более 5 млн россиян. Подавляющее большинство граждан (91%) выбирают формат полного запрета на кредиты.
Новая схема мошенничества, связанная с функцией самозапрета на кредиты, демонстрирует, как злоумышленники оперативно адаптируются к изменениям в законодательстве, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Важно подчеркнуть, что популярность самозапрета на кредиты, установленного более чем 5 миллионами россиян, создает привлекательную цель для злоумышленников.
В условиях растущей цифровой активности и популярности онлайн-сервисов, необходимо усиливать информационную безопасность на всех уровнях, подчеркнул депутат.