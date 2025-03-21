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Мошенники пытаются убедить людей в неправильной установке самозапрета на кредиты

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Это особенно опасно, поскольку успешное хищение данных открывает злоумышленникам доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» и банковским приложениям

Мошенники, представляясь сотрудниками банка, уверяют людей якобы в неправильной установке функции самозапрета на кредиты – а затем убеждают перейти по фишинговой ссылке. Об этом рассказал замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Евгений Лукин.

При переходе гражданина по ссылке мошенники получают доступ к его личному кабинету на «Госуслугах» и банковских приложениях. «Далее происходит хищение по всем известным алгоритмам», — рассказал он.

Закон о возможности для граждан устанавливать в своей кредитной истории самозапрет на заключение с ними кредитными организациями и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита вступил в силу с 1 марта 2025 года. По состоянию на 10 марта самозапрет на кредиты установили более 5 млн россиян. Подавляющее большинство граждан (91%) выбирают формат полного запрета на кредиты.

Новая схема мошенничества, связанная с функцией самозапрета на кредиты, демонстрирует, как злоумышленники оперативно адаптируются к изменениям в законодательстве, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Используя доверие граждан и их неосведомленность о нюансах процедуры установки самозапрета, мошенники имитируют официальный стиль общения, предлагая перейти по фишинговой ссылке. Это особенно опасно, поскольку успешное хищение данных открывает злоумышленникам доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» и банковским приложениям, что чревато серьезными последствиями», - отметил депутат.

Важно подчеркнуть, что популярность самозапрета на кредиты, установленного более чем 5 миллионами россиян, создает привлекательную цель для злоумышленников.

«Гражданам, выбравшим этот инструмент для защиты от необдуманных кредитных обязательств, следует проявлять дополнительную осторожность и повышать цифровую грамотность. Особое внимание следует уделить правилам безопасности: никогда не переходить по непроверенным ссылкам, даже если они поступают якобы от банковских сотрудников, а также всегда проверять официальные каналы связи», - посоветовал Немкин.

В условиях растущей цифровой активности и популярности онлайн-сервисов, необходимо усиливать информационную безопасность на всех уровнях, подчеркнул депутат.

«Важно активнее информировать граждан о рисках подобных схем и методах защиты. Актуальными остаются разработки, направленные на автоматическое выявление фишинговых ссылок и усиление аутентификации при входе в аккаунты. Совместные усилия государства, бизнеса и пользователей могут существенно снизить угрозу таких мошеннических схем», - заключил он.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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