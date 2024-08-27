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Питерец.ру » Общество » Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Дурова

Мошенники активизировались в Telegram на фоне ареста Дурова

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
В сети фиксируется резкий рост мошеннических схем, связанных с Telegram.

После ареста основателя Telegram Павла Дурова мошенники под видом службы поддержки мессенджера стали предлагать пользователям перенести персональные данные на «безопасный ресурс». «Для этого потенциальной жертве направляется ссылка, по которой нужно заполнить данные для входа в аккаунт Telegram», — рассказали ТАСС в Роскачестве.

В результате мошенники получают полный доступ к аккаунту жертвы, перепискам, фото и видео. В связи с этим эксперты ожидают массовой утечки персональных данных в ближайшее время. 

Еще одна схема, оперативно выстроенная мошенниками на фоне ареста Дурова - интернет-ресурсы якобы в поддержку сооснователя Telegram, сообщили в компании F.A.C.C.T. Например, один из ресурсов копирует сайт криптовалюты Toncoin, но привязать к нему можно только сторонний, а не официальный кошелек.

«Держателям криптовалюты, в частности TON, следует внимательно относиться к интернет-ресурсам в поддержку Павла или как-то использующих инфоповод. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам, вы рискуете стать жертвой мошенничества», — отмечают в компании.

В «Лаборатории Касперского» также выявили почтовую спам-рассылку на английском языке со сбором средств якобы на юридическую защиту Дурова и глобальную информационную кампанию в его поддержку. Мошенники выдают себя за правозащитные организации, названия которых меняются в зависимости от писем.

Главное оружие мошенников в последнее время – их внимание к повестке, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «На фоне каких-то масштабных событий, которые привлекают внимание большого количества людей, злоумышленники всегда стараются создать новые схемы обмана. За счет актуальности выбранных тем, выявить их бывает крайне сложно, так как они позволяет сыграть на страхах и интересах людей. Один из распространенных методов — фишинговые атаки, замаскированные под официальные сообщения. Они могут содержать ссылки на поддельные сайты, где у пользователя пытаются выманить личные данные или заставить его совершить денежный перевод. Притом такие фальшивые письма могут выглядеть максимально убедительно, так как люди ожидают получать информацию от авторитетных источников», - отметил депутат.

Кроме того, мошенники используют новости для создания фальшивых благотворительных фондов или акций, что и происходит сейчас в случае с Павлом Дуровым. «Люди, стремящиеся помочь в сложной ситуации, могут стать жертвами таких схем, не проверив достоверность организации или фонда. Подобные аферы часто сопровождаются эмоциональными обращениями, призванными вызвать сочувствие и побудить к быстрому переводу денег», - предупредил Немкин.

Наконец, новостная повестка часто используется для распространения дезинформации. Мошенники создают и распространяют ложные истории, чтобы манипулировать общественным мнением, получить финансовую выгоду или даже продвигать опасные продукты и услуги. «Именно поэтому в сети всегда нужно сохранять бдительность: доверять только проверенной информации из официальных источников, не переходить по подозрительным ссылкам и точно не совершать никаких быстрых переводов без дополнительной проверки информации, которая поступает вам в сети», - заключил парламентарий.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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