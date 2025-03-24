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В Петербурге дополнили законопроект о «наливайках» новыми критериями

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗАКС
Законопроект о «наливайках» дополнился новыми критериями

В Мариинском дворце прошло важное заседание рабочей группы, которая действует при бюджетно-финансовом комитете Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Эта группа была создана с целью разработки нового законопроекта, который будет регулировать продажу алкогольной продукции в розничной торговле в ночное время. Основное внимание в обсуждении уделяется заведениям общественного питания, находящимся в многоквартирных домах. Авторы данной инициативы выдвинули предложение о запрете реализации алкоголя в таких учреждениях с 22:00 до 11:00, что аналогично уже существующим ограничениям для магазинов. Исключение из этого правила будет сделано лишь для ресторанов, которые, как предполагается, будут иметь возможность продолжать продажу алкогольных напитков в ночное время.

На мероприятии присутствовали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, среди которых можно выделить таких людей, как Александр Ржаненков, Наталия Астахова, Ирина Иванова, Павел Иткин, Денис Четырбок, Андрей Алескеров, Дмитрий Панов и Ольга Штанникова. Также в заседании участвовали представители исполнительной власти, контролирующих органов, а также представители общественности и бизнеса. Это разнообразие участников подчеркивает важность темы и необходимость учета мнений различных заинтересованных сторон.

Для того чтобы провести четкое различие между добросовестными заведениями общественного питания и так называемыми «наливайками», рабочая группа ранее разработала перечень критериев, которые помогут определить, что именно считается рестораном. В этот список вошли такие требования, как наличие отдельного входа со стороны улицы, наличие зала обслуживания с посадочными местами, отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей, а также специально оборудованное место для приготовления пищи. Кроме того, для того чтобы заведение могло считаться рестораном, в нем должно работать не менее пяти штатных сотрудников.

Во время обсуждения на заседании от участников прозвучало множество предложений, касающихся введения дополнительных критериев для определения ресторанов. Например, депутат Дмитрий Панов высказал мнение о том, что следует расширить определение ресторана, добавив к требованиям наличие отдельного входа не только с улично-дорожной сети, как это указано в текущем проекте, но и с пешеходных улиц и площадей. По его мнению, это позволит более точно охарактеризовать заведение и исключить из списка «наливаек» те места, которые не соответствуют высоким стандартам обслуживания.

Кроме того, Панов предложил дополнить критерии, указанные в проекте закона, требованием о наличии договора на охрану имущества объекта общественного питания. В этом договоре должно быть предусмотрено наличие оборудования, позволяющего осуществлять экстренный вызов правоохранительных органов. Это, по его мнению, необходимо для повышения безопасности как работников, так и посетителей ресторанов. Такие меры помогут создать более безопасную среду и снизить риски, связанные с продажей алкогольной продукции в ночное время.

Таким образом, заседание рабочей группы стало важным шагом на пути к созданию нового законодательного акта, который будет регулировать рынок алкогольной продукции в Санкт-Петербурге. Обсуждение вопросов, касающихся критериев определения ресторанов и безопасности, показывает, что законодатели стремятся учитывать интересы всех сторон, включая потребителей, владельцев заведений и органы власти. Важно, чтобы новые правила способствовали улучшению качества обслуживания и повышению уровня безопасности в сфере общественного питания, особенно в условиях, когда речь идет о продаже алкоголя в ночное время.

Источник: ЗАКС
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