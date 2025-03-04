В районе развязки с Московским шоссе на КАД перекроют полосу и ограничат скоростной режим

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга в районе транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет ограничен скоростной режим и будет перекрываться одна полоса движения.

«В связи с производством работ по замене шумозащитных экранов на 63 километре внутреннего кольца будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч по всем четырём полосам автомобильной дороги. Работы будут производиться в полосе безопасности в период с 5 марта по 5 апреля. В ночное время суток, в период времени с 22:00 до 08:00 будет дополнительно перекрываться первая полоса движения для выполнения погрузочно-разгрузочных работ с использованием манипулятора» - пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о вводимых ограничениях будет на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.