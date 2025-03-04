В районе развязки с Московским шоссе на КАД перекроют полосу и ограничат скоростной режим

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга в районе транспортной развязки на пересечении с Московским шоссе (М-10 «Россия») будет ограничен скоростной режим и будет перекрываться одна полоса движения.
Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).
Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».
ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.