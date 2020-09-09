В Ленобласти откроют бюст военному связисту Герою Российской Федерации Игорю Шифрину

В Ленинградской области будет увековечена память Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Шифрина.

В деревне Вайялово 12 сентября на территории учебного центра Военной академии связи состоится церемония открытия памятной аллеи и бюста Игоря Шифрина.

Генерал-лейтенант Игорь Шифрин будучи начальником Военного эксплуатационно-восстановительного управления связи Спецстроя России являлся руководителем программы развертывания систем связи в Чеченской республике в ходе проведения контртеррористической операции. Обеспечил и лично руководил строительством сети станций спутниковой связи, узлов связи, что позволило полностью обеспечить российские войска надёжной связью при проведении боевых операций. За три года генерал Шифрин 14 раз выезжал в зону ведения боевых действий, неоднократно попадал в тяжелые ситуации, всегда проявлял мужество и самообладание.

15 ноября 2002 года колонна автомобилей российских государственных органов попала в засаду боевиков в Грозном. Под автоматным огнем Игорь Шифрин сохранил хладнокровие, приказал подчиненным лечь на пол автомашин. Получил огнестрельные ранения в грудь, от которых вскоре скончался.

Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 2002 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, генерал-лейтенанту Игорю Леонидовичу Шифрину посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.