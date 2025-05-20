В Петербурге будут судить мужчину, избившего поторпевшего до слепоты

В прокуратуре Невского района Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против жителя района. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой необратимую потерю зрения.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел 10 апреля 2024 года в квартире, расположенной в доме номер 12 по улице Ольминского. Обвиняемый, находясь в указанном помещении, нанес удар кулаком в лицо потерпевшему, при этом перстень-печатка на руке обвиняемого попала в область правого глаза пострадавшего. От полученного удара потерпевший потерял равновесие и упал на пол.

Несмотря на падение потерпевшего, обвиняемый продолжил наносить удары, систематически избивая лежащего на полу человека кулаками обеих рук.

В результате противоправных действий потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в полной потере зрения на оба глаза.

В настоящее время уголовное дело передано в Невский районный суд для рассмотрения по существу и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.