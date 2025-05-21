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Питерец.ру » Происшествия » На Малой Балканской улице подростки отобрали самокат у 11-летнего мальчика

На Малой Балканской улице подростки отобрали самокат у 11-летнего мальчика

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские принимают меры к задержанию отобравших самокат у 11-летнего мальчика на Малой Балканской улице

В правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга 20 мая 2025 года около 15 часов 45 минут поступило заявление от гражданки 1978 года рождения. Она сообщила, что вблизи дома номер 13 по Малой Балканской улице, а именно на территории скейт-парка, расположенного под Дунайским путепроводом, группа из трех несовершеннолетних лиц совершила грабеж. Объектом преступного посягательства стал принадлежащий её одиннадцатилетнему сыну самокат модели "Зефир-47", оцененный в 14 000 рублей. После совершения противоправного деяния, злоумышленники покинули место инцидента.

В настоящее время компетентными органами рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Предпринимаются активные действия, направленные на установление личностей и задержание несовершеннолетних, подозреваемых в совершении данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, грабеж, подростки
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