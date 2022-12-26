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Питерец.ру » Общество » Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся после капитального ремонта

Второй вестибюль станции метро «Московская» открылся после капитального ремонта

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
Второй вестибюль станции метро «Московская» (выход на Алтайскую улицу) снова доступен для входа и выхода пассажиров

Второй вестибюль станции метро «Московская» (выход на Алтайскую улицу) снова доступен для входа и выхода пассажиров. Сегодня, 26 декабря, он открылся после капитального ремонта, который длился 11 месяцев.

В рамках проведенных работ были отремонтированы помещения вестибюля: выполнена заменена облицовки стен и колонн, а также напольной плитки из природного камня; установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей; обновлены три эскалатора и выполнена гидроизоляция в наклонном ходе.

Для маломобильных граждан обустроен отдельный вход/выход в вестибюль шириной 1 метр. Для слабовидящих пассажиров выполнена тактильно-контрастная разметка из кварцевого агломерата, обеспечивающая уверенную ориентацию в вестибюле.

Также произведены работы по обновлению подземного пешеходного перехода под Московским проспектом, через который осуществляется проход в вестибюль. Теперь посадка пассажиров в автобусы маршрута № 39Э и маршрутов, следующих по Пулковскому шоссе, снова осуществляется на Московском проспекте у выхода вестибюля 2 станции «Московская». Временная остановка «Московский пр., 193» отменяется.

В служебных помещениях вестибюля полностью заменены системы, обеспечивающие его полноценное функционирование: холодное и горячее водоснабжение, канализация, вентиляция и кондиционирование, отопление, сети связи и громкоговорящего оповещения, электроснабжения.

Кроме того, обновлена система, отвечающая за пожарную безопасность, проведена модернизация системы по обеспечению транспортной безопасности, системы интеллектуального видеонаблюдения и системы контроля доступа.

В ходе проведения капитального ремонта подземного комплекса и второго вестибюля станции метро «Московская» восстановлены эксплуатационные характеристики строительных конструкций, улучшены системы жизнедеятельности и безопасности, что обеспечит более высокий и качественный уровень оказания услуг населению по перевозке пассажиров.

Источник: Администрация Петербурга
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