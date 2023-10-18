В Петербурге будет курсировать ретротрамвай «Достоевский»

В Санкт-Петербурге состоялась презентация нового трамвайного вагона, получившего название «Достоевский». Он будет служить на центральных улицах города и представляет собой трехсекционный низкопольный вагон с определенными уникальными особенностями. Во-первых, он способен маневрировать на узких радиусах, таких как 14 метров. Во-вторых, он обладает «умными» системами и элементами искусственного интеллекта, которые помогают водителю безопасно и комфортно управлять трамваем. Кроме того, дизайн вагона выполнен в стиле 60-х годов прошлого века с зелено-бежевой цветовой гаммой, выбранной горожанами в ходе голосования.

Одной из особенностей нового трамвайного вагона является прозрачное интерактивное окно-экран, на котором можно найти навигационную, туристическую и историческую информацию о городе. На этом экране также отображаются видеопанели, которые помогают передвигаться пассажирам. Это уникальное окно в Русский музей, так как стекло обладает функцией дополненной реальности. Пассажиры могут изучать исторические объекты во время поездки на трамвае. Внутри вагона также представлен контент в формате 3D с детализацией залов музея, вплоть до потолочной лепнины.

Первую поездку на вагоне совершили высокопоставленные чиновники и представители компаний, занимающихся разработкой и производством трамваев. В презентации приняли участие руководители СПб ГУП «Горэлектротранс», АО «Уралтрансмаш», ГК «ПTV современные технологии», холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех», ПАО «Сбербанк», литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, Русского музея. Среди почётных гостей присутствовал Дмитрий Андреевич Достоевский, правнук знаменитого писателя, который сам работал водителем трамвая в Ленинграде в прошлом веке.

По словам Губернатора Александра Беглова, инфраструктурный кредит, выделенный правительством, позволит закупить 76 новых вагонов, включая трехсекционные «Достоевский» и двухсекционные «Довлатов». Губернатор подчеркнул, что модернизация Центрального транспортного узла является одним из приоритетных заданий, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Он также отметил, что Санкт-Петербург является городом-музеем, и новые трамваи должны не только обеспечивать транспортные потребности, но и быть туристическими объектами. Трамвай «Достоевский» оснащен передовыми технологиями, включая автоматическую остановку в случае препятствий или ситуаций, когда водитель потерял сознание. Вагон также имеет автономное отопление пола и множество других инноваций.

Новые вагоны будут обслуживать несколько маршрутов в центральных районах Санкт-Петербурга, проходящих через исторические улицы и районы, связанные с жизнью и творчеством Федора Михайловича Достоевского. Эти трамваи напоминают о временах, когда Петербург был трамвайной столицей мира и занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Александр Бельский, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заявил о гордости горожан за надежный и символичный трамвай, который и по сей день остается важной частью городской жизни.