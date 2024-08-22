Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей СПб был проведен опрос по поводу отношения к цифровому рублю. Оказалось, что перейти на новую форму российской валюты готовы лишь 14%. Причем 9% согласны перейти полностью, а 5% – частично.

63% респондентов заявили, что не готовы на выплаты в цифровых рублях, а предпочитают традиционную форму денег – наличный и безналичный расчет. 23% опрошенных не определились с ответом.

Напоминаем, что цифровой рубль – еще одна форма рубля, которая стала дополнением к наличным деньгам и безналу. При этом все три формы обладают одинаковой стоимостью. Цифрорубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и на платформах, подключенных к ЦБ РФ. Использование цифровой формы российской валюты станет добровольным.