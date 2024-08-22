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Питерец.ру » Экономика » Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю

Петербуржцы высказали свое отношение к цифровому рублю

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bfmspb.ru
Насколько петербуржцы доверяют цифровой форме российской валюты?

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей СПб был проведен опрос по поводу отношения к цифровому рублю. Оказалось, что перейти на новую форму российской валюты готовы лишь 14%. Причем 9% согласны перейти полностью, а 5% – частично.

63% респондентов заявили, что не готовы на выплаты в цифровых рублях, а предпочитают традиционную форму денег – наличный и безналичный расчет. 23% опрошенных не определились с ответом.

Напоминаем, что цифровой рубль – еще одна форма рубля, которая стала дополнением к наличным деньгам и безналу. При этом все три формы обладают одинаковой стоимостью. Цифрорубли будут храниться в цифровых кошельках граждан и на платформах, подключенных к ЦБ РФ. Использование цифровой формы российской валюты станет добровольным.

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