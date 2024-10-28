Правительство РФ сможет вводить локальные запреты на майнинг цифровых валют

Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон об электроэнергетике, которые позволяют правительству вводить запрет на майнинг цифровых валют в отдельных субъектах страны или на отдельных территориях. Об этом говорится в опубликованном федеральном законе о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ.

Теперь правительство РФ получило право запрещать майнинг цифровой валюты в конкретных регионах или на их отдельных территориях, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений. Также под запрет может попасть участие в специальном сервере, который используют для распределения нагрузки по добыче цифровой валюты - майнинг-пуле.

Правительство сможет регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга. Кроме того, расширяется круг возможных получателей адреса-идентификатора цифровой валюты, который позволяет учитывать зачисление и расход. До этого доступ к нему мог получить только Росфинмониторинг, теперь это могут делать все федеральные органы исполнительной власти, а также органы дознания, предварительного следствия и оперативного розыска.

Поправки также передают под контроль ФНС ведение реестра майнеров, на основе которого операторы оказывают услуги, ранее этим занималось Минцифры. Граждане могут осуществлять майнинг без включения реестр, если не превышают определенные лимиты по потреблению электричества. А для ИП и юрлиц майнинг разрешен только после внесения в реестр.

ФНС сможет исключать компании из реестра майнеров за неоднократные нарушения в течение одного года. Оператор не сможет предоставлять майнинговую инфраструктуру организациям, не включенным в реестр или исключенным из него.

Согласно оценке Минэнерго, ежегодно на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд кВт.ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в РФ, и энергопотребление криптомайнингом продолжает расти, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Организованный криптомайнинг в России позволит регулировать потребление энергии во время пиковых нагрузок. Сейчас деятельность по добыче криптовалют в России активно легализуется. Например, в понятийный аппарат уже введены новые понятия, такие как майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг-пула. А сам майнинг признается составляющей оборота, а не выпуском цифровой валюты. Кроме того, уже этой осенью могут быть приняты законодательные решения о налогообложении майнинга. Дальнейшая реализация закона должна в целом положительно сказаться на российской экономике, так как приведет к росту налоговых поступлений от майнеров, которые расширят свою деятельность. Такой подход должен помочь в создании новых рабочих мест в сферах ИТ, электроэнергетики и инфраструктуры. Рост доверия к майнингу как таковому также поможет привлечь инвестиции в отрасль, и это дополнительно простимулирует ее развитие. Кроме того, использование криптовалют облегчит внешнеэкономические расчеты», — отметил депутат.

Ранее Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия уже является одним из лидеров в мире по майнингу. При этом, по словам Президента, неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.