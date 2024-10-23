Киберпреступники крадут пароли через Steam

Хакеры начали использовать легитимные онлайн-площадки для распространения вредоносного ПО, предупредили эксперты. Они создают учетные записи в Steam, а далее распространяют стилеры, крадущие пользовательские пароли. Используемый преступниками метод позволяет обходить модерацию и ИБ-защиту сервисов.
В ГК «Солар» предупредили о распространении вредоносных стилеров на легитимных онлайн-площадках. Новый сценарий активно применяется на игровой платформе Steam, однако вирусы, распространяющиеся таким образом, можно встретить на YouTube, в Pastebin, Telegram, а также в X. Злоумышленники создают на онлайн-платформах учетные записи и включают в описание аккаунтов данные о серверах управления вредоносным ПО.
Такой метод, поясняют эксперты ГК «Солар», называется «Dead Drop Resolver». Он позволяет создавать устойчивую инфраструктуру для C2-серверов, поскольку те могут обновлять информацию о доступных серверах в режиме реального времени. Чаще всего киберпреступники распространяют стилеры – вирусы, которые позволяют красть пароли и другую конфиденциальную информацию, в том числе платёжные данные. В топе вирусов в Steam – MetaStealer, Vidar, Lumma и ACR. При этом вирусы не содержат каких-либо явных указаний на командные серверы или конфигурацию ПО, что усложняет их выявление.
Как правило, тактику «Dead drop resolver» применяют для кражи коммерческих данных, поясняет член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Особенность атаки в том, что вирус не обращается к командному сервису, подчеркнул депутат.
Защита от атак такого типа напрямую зависит от уровня защиты от фишинговых рассылок.
Немкин также отметил, что атаку, реализованную методом «Dead Drop Resolver», можно обнаружить за счет мониторинга нетипичного трафика.