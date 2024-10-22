Количество атак на владельцев устройств на Android выросло в России в 4,5 раза

Количество атак на владельцев устройств с операционной системой Android с помощью шпионской программы SpyNote в 2024 году выросло в России в 4,5 раза, следует из отчета ИТ-компании «Лаборатория Касперского», данные которого приводит РБК.
Специалисты проанализировали данные текущего и прошлого годов и пришли к выводу, что таких атак стало больше на фоне участившихся случаев телефонного мошенничества.
Злоумышленники стремятся получить полный контроль над устройствами пользователей и украсть учетные данные в приложениях онлайн-банков. Сделать это они могут при помощи рассылок вредоносных программ под видом других приложений.
Количество атак на владельцев устройств с операционной системой Android продолжает расти из года в год по нескольким причинам, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Кроме того, открытая природа Android и свобода в установке приложений из сторонних источников предоставляет больше возможностей для атак. Помимо Google Play Store существует множество альтернативных магазинов и сайтов, где пользователи могут загрузить приложения. Это создает лазейки для распространения опасного ПО, часто маскирующегося под легитимные программы, и предоставляет злоумышленникам возможность обойти стандартные механизмы безопасности, напомнил Немкин.