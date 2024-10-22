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Питерец.ру » Общество » Количество атак на владельцев устройств на Android выросло в России в 4,5 раза

Количество атак на владельцев устройств на Android выросло в России в 4,5 раза

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
Эксперты отмечают резкий рост количества атак на владельцев устройств на Android в России.

Количество атак на владельцев устройств с операционной системой Android с помощью шпионской программы SpyNote в 2024 году выросло в России в 4,5 раза, следует из отчета ИТ-компании «Лаборатория Касперского», данные которого приводит РБК.

Специалисты проанализировали данные текущего и прошлого годов и пришли к выводу, что таких атак стало больше на фоне участившихся случаев телефонного мошенничества.

«Вероятно, это связано в том числе с тем, что SpyNote и его разновидности, например Spyroid, Craxsrat, Eaglerat, применяют в своих схемах телефонные мошенники», — предположили в компании.

Злоумышленники стремятся получить полный контроль над устройствами пользователей и украсть учетные данные в приложениях онлайн-банков. Сделать это они могут при помощи рассылок вредоносных программ под видом других приложений.

Количество атак на владельцев устройств с операционной системой Android продолжает расти из года в год по нескольким причинам, отмечает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Во-первых, Android является самой популярной мобильной операционной системой в мире, что делает её главной целью для злоумышленников. Более 70% всех мобильных устройств используют Android, и это создает огромную аудиторию для атак. Уязвимости в ОС и её компонентах могут использоваться для распространения вредоносного ПО, шпионских программ, вирусов и других угроз, что увеличивает риски для пользователей», - отметил депутат.

Кроме того, открытая природа Android и свобода в установке приложений из сторонних источников предоставляет больше возможностей для атак. Помимо Google Play Store существует множество альтернативных магазинов и сайтов, где пользователи могут загрузить приложения. Это создает лазейки для распространения опасного ПО, часто маскирующегося под легитимные программы, и предоставляет злоумышленникам возможность обойти стандартные механизмы безопасности, напомнил Немкин.

«Также играет роль и низкий уровень осведомленности пользователей о безопасности. Многие владельцы Android-устройств не обновляют свои системы вовремя или используют слабые пароли, не обеспечивая базовую защиту своих данных. Кроме того, не всегда владельцы устройств проявляют осторожность при скачивании и установке приложений, что делает их уязвимыми для фишинга, вредоносных ссылок и других методов атак», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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