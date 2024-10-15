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Питерец.ру » Общество » Сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов

Сервис Steam удалил запрещенные материалы со своих ресурсов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
dzen.ru
Steam за неделю удалил 11 страниц с противоправным контентом по требованию Роскомнадзора.

За минувшую неделю онлайн-сервис распространения компьютерных игр Steam удалил 11 страниц с противоправным контентом по требованию Роскомнадзора (РКН), сообщили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор фиксировал, что сервис размещал на своем ресурсе противоправный контент, вносил ссылки на такие материалы в Единый реестр запрещенной информации.

«Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. Ссылки на 11 интернет-страниц, внесенных ранее в Реестр, будут из него исключены. В общей сложности платформа удалила более 260 материалов, содержащих противоправный контент», - говорится в сообщении РКН.

Такое поведение Steam может служить примером другим иностранным платформам, где на сегодняшний день по-прежнему распространяется запрещенная информация, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Площадка довольно оперативно отреагировала на требования регулятора и удалила все запрещенные материалы, которые вызывали вопросы. Это как раз пример взаимодействия, к которому Роскомнадзор стремится со всеми площадками, которые работают на российскую аудиторию – как иностранными, так и отечественными», - сказал депутат.

Всего с начала года Роскомнадзор ограничил доступ к 27 тыс. интернет-страниц, содержавших недостоверную информацию, либо владельцы интернет-ресурсов сами удалили запрещенный контент, напомнил Немкин. Также Генпрокуратура направила в Роскомнадзор 642 требования об ограничении доступа к противоправной информации.

«Заблокирован доступ либо удалена такая информация почти с 55 тысяч интернет-ресурсов. Мониторинг информационного пространства идет в постоянном режиме. Поэтому у тех платформ, которые не готовы работать в соответствии с требованиями российского законодательства и оперативно избавляться от любого запрещенного контента, просто нет шансов продолжать свою деятельность незамеченными и избегать штрафов или же более серьёзных мер понуждения», - подчеркнул парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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