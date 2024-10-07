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Питерец.ру » Общество » В Петербурге поддержали проект федерального закона об ответственности за пропаганду отказа от деторождения

В Петербурге поддержали проект федерального закона об ответственности за пропаганду отказа от деторождения

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Комиссия по вопросам правопорядка и законности рассмотрела проект федерального закона об ответственности за пропаганду идеологии «чайлдфри»

В России активно обсуждается законопроект, направленный на борьбу с пропагандой "чайлдфри", то есть идеологии отказа от деторождения. Инициаторами законопроекта стали депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации. Проект предполагает введение административной ответственности за распространение информации, пропагандирующей отказ от деторождения, с максимально возможным штрафом в размере пяти миллионов рублей.

Этот законопроект стал предметом обсуждения на заседании Комиссии по вопросам правопорядка и законности. Члены комиссии, в том числе председатель Константин Чебыкин и член комиссии Вера Сергеева, высказали свою позицию по этому вопросу.

Константин Чебыкин подчеркнул, что пропаганда "чайлдфри" противоречит интересам многонациональной и многоконфессиональной России. По его словам, демографическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, и молодые люди должны быть защищены от негативного влияния, направленного на отказ от деторождения. Он также обратил внимание на огромную территорию России и ее необходимость в населении для дальнейшего развития и защиты.

Вера Сергеева, в свою очередь, высказалась за усиление мер борьбы с пропагандой "чайлдфри", отмечая, что молодые люди, активно пользующиеся социальными сетями, особенно подвержены воздействию подобной информации. Она подчеркнула, что административная ответственность за пропаганду "чайлдфри" должна действительно работать, пресекая распространение подобных идей. В перспективе, по ее мнению, необходимо рассмотреть возможность введения уголовного наказания за повторные нарушения.

Данный законопроект вызвал широкую дискуссию в обществе. Одни поддерживают инициативу, считая ее важным шагом в борьбе с демографическим кризисом. Другие критикуют законопроект, утверждая, что он нарушает свободу слова и не может решить проблему демографии.

Законопроект ставит ряд вопросов, ответов на которые еще нет. Например, как определить границу между пропагандой "чайлдфри" и выражением личной позиции на тему отцовства и материнства? Какой конкретно контент будет считаться пропагандой "чайлдфри"? Как будет осуществляться контроль за распространением информации в онлайн-пространстве?

В ходе дальнейших обсуждений законопроекта необходимо учесть все возможные точки зрения, провести глубокий анализ его содержания и возможных последствий. Важно обеспечить сбалансированный подход к решению демографических проблем, не ущемляя свободы слова и прав человека.

Источник: ЗАКС
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