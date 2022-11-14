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Парламентарии Петербурга обсудили вопросы улучшения условий работы мировых судей

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Парламентарии Петербурга обсудили вопросы улучшения условий работы мировых судей

Постоянная комиссия по вопросам правопорядка и законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержала ряд федеральных инициатив, направленных на улучшение условий работы мировых судей и их аппаратов.

Председатель комиссии Константин Чебыкин подчеркнул важность улучшений на фоне роста нагрузки на судей. Сегодня в штате каждого судебного участка – три помощника мирового судьи. При существующем объеме рассматриваемых дел – несколько сотен в год – аппараты работают на пределе возможностей.  

– У нас недостаточное количество участков мировых судей, необходимо увеличивать финансирование, чтобы сохранить штат на фоне растущей нагрузки, которая в среднем в этом году больше на 25 процентов, – отметил Константин Чебыкин.

Не менее важный в этой связи вопрос цифровизации деятельности мировых судей, что позволит оптимизировать рабочие процессы. Один из законопроектов предлагает перевод 13 субъектов РФ, в которых не используется программа по обеспечению автоматизации работы мировых судей подсистемы «Судебное делопроизводство и статистика» ГАС «Правосудие» (ПИ АМИРС), на данное программное обеспечение. К таким регионам относится и Санкт-Петербург, где разработана собственная система автоматизации. Однако участники заседания выразили мнение, что полный переход на ПИ АМИРС нецелесообразен в силу того, что региональное ПО достаточно эффективно и регулярно обновляется. Кроме того, переход потребует переобучения специалистов аппаратов и перенос информационных баз в новую систему, что может негативно сказаться на деятельности мировых судей.

Как альтернатива была предложена интеграция регионального ПО в ПИ АМИРС. По словам членов комиссии, такую инициативу уже озвучили Москва, Казань и Красноярск. От Санкт-Петербурга мнение будет направлено в Комитет Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству, который разработал законопроект.

Источник: ЗАКС
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