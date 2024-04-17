ента новостей

12:52
В трех районах Петербурга ограничат дорожное движение
12:34
В Лаборатории Касперского представили российский смартфон на KasperskyOS
12:22
Депутат Госдумы объяснил, почему сейчас стоит отключить iMessage на своем телефоне
12:14
Подозреваемого в убийстве женщины в Сертолово задержали в Подмосковье
12:06
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам 7,6 млн рублей
12:00
В Калининском районе пенсионерка передала мошенникам 10 миллионов рублей
10:09
В СПб состоится форум «Россия 809»
09:35
Когда кофе оказывается вреден?
01:25
Сразу пять шахматистов имеют шансы выиграть турнир претендентов в Торонто по итогам 10-го тура – Непомнящий, Гукеш, Каруана, Накамура и Прагнанандха
01:01
Российская шахматистка Александра Горячкина проиграла китаянке Лэи Тинцзэ в 10-м туре претендентского турнира в Канаде
23:43
Форвард «Металлурга» Денис Зернов стал автором победной шайбы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 с «Автомобилистом»
16:37
Выставка Максима Моргунова «Течение жизни»
16:33
Росгвардейцы приступили к обеспечению безопасности навигации в Петербурге и Ленобласти
16:27
В Ленобласти отремонтируют участок региональной трассы к деревне Ополье
16:14
В деревне Извара установят памятник Николаю Рериху
16:05
Единственный в мире грузовой ретротрамвай на базе ЛМ-33 представили в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ
14:39
В Петербурге предложили индексировать пенсии частично занятым пенсионерам по возрасту
12:49
В Петербурге пройдет международная просветительско-патриотической акция «Диктант Победы»
12:22
Исторический парк «Россия – Моя история» приглашает на грандиозный байк-фест
12:15
Новая схема мошенников: приложения с удаленным управлением вашим устройством
10:46
Во Фрунзенском районе задержали стрелявшего в дорожном конфликте
10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
10:26
В Киришах иномарка сбила 9-летнего мальчика
10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
10:03
Во Фрунзенском районе поймали 17-летнего курьера мошенников
09:56
В Московском районе задержали курьера мошенников
09:56
Введут ограничения на книги иноагентов
09:06
Субботник все равно состоится?
19:07
Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Депутат Госдумы объяснил, почему сейчас стоит отключить iMessage на своем телефоне

Депутат Госдумы объяснил, почему сейчас стоит отключить iMessage на своем телефоне

0
34
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Эксперты выявили уязвимость в iMessage, которая может позволить хакерам получить доступ к вашему устройству.

Пользователей iPhone предупредили о новой угрозе – специалисты выявили уязвимость в iMessage, которая может позволить хакерам получить доступ ко всему устройству. Об этом сообщили разработчики криптовалютного кошелька Trust Wallet.

По данным специалистов, атака таким способом может быть совершена, даже если пользователь iPhone не переходил по каким-либо ссылкам. При этом против самой атаки еще не разработаны защитные механизмы.

Ранее компания Apple предупредила пользователей в 150 странах о массовых хакерских атаках на Apple ID с использованием шпионского программного обеспечения. Компания сообщила на своем сайте, что уведомления могут поступить пользователям только двумя способами: сообщение об угрозе отображается в верхней части страницы после входа пользователя в appleid.apple.com или же компания отправляет уведомления по электронной почте и iMessage на адреса электронной почты и номера телефонов, связанные с идентификатором Apple ID пользователя.

При этом в компании подчеркнули, что никогда не просят пользователей переходить по ссылкам, открывать файлы, а также устанавливать какие-либо приложения и раскрывать пароль Apple ID или код подтверждения по электронной почте или телефону.

На данный момент, в первую очередь, стоит отключить iMessage на своем телефоне, чтобы избежать рисков заражения и утечки данных, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«При этом не стоит забывать и о простых правилах цифровой безопасности – проверьте, обновлены ли до последней версии все ваши приложения и ОС, так как разработчики всегда стараются устранить любые уязвимости в каждой новой версии. Также стоит установить двухфакторную аутентификацию и антивирус на своем устройстве, если вы еще этого не сделали. А вот переходить по ссылкам и скачивать файлы из сомнительных сообщений нельзя ни в коем случае», - напомнил депутат.

Летом прошлого года ФСБ раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, которая была связана с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. В «Лаборатории Касперского» тогда обнаружили, что несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО, напомнил Немкин.

«При этом тогда также был задействован сервис iMessage - жертва получала скрытое сообщение с вложением, содержащим zero-click эксплойт. Это означает, что злоумышленникам для установки вредоносной программы не требовалось, чтобы пользователь совершал какие-либо действия. Сообщение содержало эксплойт, который использовал уязвимость, позволяющую выполнить вредоносный код для повышения привилегий. Таким образом, атакующие получали полный контроль над зараженным устройством и доступ ко всем данным. После этого сообщение iMessage, которое привело к заражению, автоматически удалялось. Западных ИТ-гигантов уже не раз уличали в шпионаже за пользователями и передаче персональных данных спецслужбам США, поэтому новая уязвимость уже не вызывает удивления. Пользователям iPhone стоит привыкнуть к тому, что их данные теперь всегда находятся под угрозой», - отметил Немкин.

После ситуации в прошлом году Apple закрыла уязвимости, использованные для выполнения атаки со шпионским ПО. Однако уверенности в том, что они не будут возникать снова и снова – нет.

«Ни одна операционная система на сегодняшний день не является на 100% безопасной. Тем более iOS, с учетом того, что Apple сама уже не раз была поймана на слежке за пользователями в своих целях», - подчеркнул Немкин.

В феврале текущего года Apple сообщила, что намерена усилить шифрование данных в фирменном мессенджере iMessage для предотвращения хакерских атак с использованием квантовых компьютеров в будущем.

«Квантовые компьютеры будут широко использоваться не ранее конца текущей декады либо к середине 2030-х годов, но Apple готовится к ним уже сейчас. Однако справиться с текущими пробелами в информационной у компании пока не получается, об этом стоит задуматься», - заключил парламентарий.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-06-2022, 09:15
Apple представляет iOS 16 с обновленным экраном блокировки и большими изменениями в iMessage
4-07-2014, 13:23
Депутат Госдумы считает, что iPhone развращает детей
16-01-2019, 15:59
Обзор смартфона Apple iPhone XR
26-03-2024, 16:06
Техника Apple: виды, преимущества и особенности
24-04-2014, 12:57
Подробный обзор рабочей станции Apple Mac Pro 2013
14-12-2017, 22:40
Как отличить новый iPhone 6s от восстановленного?

Происшествия на дорогах

0
134
Вчера, 10:35
На Литейном мосту нетрезвый водитель водитель каршеринга насмерть сбил пожилого мужчину
0
121
Вчера, 10:17
На Бестужевской улице «Лада Веста» сбила 15-летнего подростка
0
123
Вчера, 10:12
На проспекте Солидарности иномарка сбила 9-летнюю девочку
0
199
15-04-2024, 16:03
В Новосаратовке маршрутка столкнулась с грузовиком
Наверх