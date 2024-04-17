Депутат Госдумы объяснил, почему сейчас стоит отключить iMessage на своем телефоне

Пользователей iPhone предупредили о новой угрозе – специалисты выявили уязвимость в iMessage, которая может позволить хакерам получить доступ ко всему устройству. Об этом сообщили разработчики криптовалютного кошелька Trust Wallet.
По данным специалистов, атака таким способом может быть совершена, даже если пользователь iPhone не переходил по каким-либо ссылкам. При этом против самой атаки еще не разработаны защитные механизмы.
Ранее компания Apple предупредила пользователей в 150 странах о массовых хакерских атаках на Apple ID с использованием шпионского программного обеспечения. Компания сообщила на своем сайте, что уведомления могут поступить пользователям только двумя способами: сообщение об угрозе отображается в верхней части страницы после входа пользователя в appleid.apple.com или же компания отправляет уведомления по электронной почте и iMessage на адреса электронной почты и номера телефонов, связанные с идентификатором Apple ID пользователя.
При этом в компании подчеркнули, что никогда не просят пользователей переходить по ссылкам, открывать файлы, а также устанавливать какие-либо приложения и раскрывать пароль Apple ID или код подтверждения по электронной почте или телефону.
На данный момент, в первую очередь, стоит отключить iMessage на своем телефоне, чтобы избежать рисков заражения и утечки данных, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Летом прошлого года ФСБ раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, которая была связана с заражением тысяч iPhone, в том числе зарегистрированных на зарубежные посольства в России. В «Лаборатории Касперского» тогда обнаружили, что несколько десятков iPhone сотрудников компании оказались заражены шпионским ПО, напомнил Немкин.
После ситуации в прошлом году Apple закрыла уязвимости, использованные для выполнения атаки со шпионским ПО. Однако уверенности в том, что они не будут возникать снова и снова – нет.
В феврале текущего года Apple сообщила, что намерена усилить шифрование данных в фирменном мессенджере iMessage для предотвращения хакерских атак с использованием квантовых компьютеров в будущем.