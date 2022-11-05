Виртуальный номер для Telegram

Telegram – один из наиболее популярных мессенджеров, посредством которого можно не только отправлять текстовые сообщения, но и звонить. Его возможности широко используются в сфере бизнеса – с помощью Telegram можно и звонить клиентам, и принимать от них звонки. К сожалению, правила, касающиеся рекламы, становятся все более жесткими, что грозит блокировкой аккаунта. Каждый раз покупать в таком случае новую SIM-карту и дорого, и хлопотно. Оптимальным выходом станет виртуальный номер. Сделать это предлагает компания Hottelecom.

Для чего нужен виртуальный номер

Наличие виртуального номера для Telegram позволяет решить множество проблем:

Можно создавать личные профили в любом количестве.

Не обязательно иметь под рукой мобильный телефон, чтобы зайти в свой профиль, это можно сделать с любого устройства с доступом в Интернет.

Можно безбоязненно рассылать с такого номера рекламную информацию, в случае блокировки вы приобретете новый виртуальный номер и создадите новый профиль.

Виртуальный номер пригодится и тем пользователям, которым в силу каких-либо причин необходимо сохранить конфиденциальность.

Разновидности виртуальных номеров

Виртуальные номера для Telegram бывают как одноразовыми, так и постоянными. Как правило, одноразовые номера используются для регистрации в различных мессенджерах и web-сервисах, когда нужно получить код подтверждения. При этом существует риск, что на номер, который укажет пользователь, будет приходить реклама и спам в большом количестве. Избежать такой опасности позволит одноразовый виртуальный номер.

Если предполагается создание рабочего аккаунта с долгосрочной перспективой использования, потребуется постоянный номер, требующий регулярной оплаты.

Как получить виртуальный номер

Приобрести виртуальный номер можно на сайте https://hottelecom.net/virtual-number-for-telegram.html, пройдя простую процедуру:

зарегистрироваться на данном ресурсе, создав личный кабинет;

выбрать из списка подходящий номер;

выбрать регион или государство;

указать направление переадресации.

Номер будет доступен после оплаты услуги, осуществить которую можно различными способами, в том числе с помощью криптовалюты.

Покупка виртуального номера для Telegram – прекрасное решение. Как приобретение его, так и использование не потребует больших расходов, а польза очевидна.