Виртуальный номер для Telegram

Telegram – один из наиболее популярных мессенджеров, посредством которого можно не только отправлять текстовые сообщения, но и звонить. Его возможности широко используются в сфере бизнеса – с помощью Telegram можно и звонить клиентам, и принимать от них звонки. К сожалению, правила, касающиеся рекламы, становятся все более жесткими, что грозит блокировкой аккаунта. Каждый раз покупать в таком случае новую SIM-карту и дорого, и хлопотно. Оптимальным выходом станет виртуальный номер. Сделать это предлагает компания Hottelecom.
Для чего нужен виртуальный номер
Наличие виртуального номера для Telegram позволяет решить множество проблем:
- Можно создавать личные профили в любом количестве.
- Не обязательно иметь под рукой мобильный телефон, чтобы зайти в свой профиль, это можно сделать с любого устройства с доступом в Интернет.
- Можно безбоязненно рассылать с такого номера рекламную информацию, в случае блокировки вы приобретете новый виртуальный номер и создадите новый профиль.
Виртуальный номер пригодится и тем пользователям, которым в силу каких-либо причин необходимо сохранить конфиденциальность.
Разновидности виртуальных номеров
Виртуальные номера для Telegram бывают как одноразовыми, так и постоянными. Как правило, одноразовые номера используются для регистрации в различных мессенджерах и web-сервисах, когда нужно получить код подтверждения. При этом существует риск, что на номер, который укажет пользователь, будет приходить реклама и спам в большом количестве. Избежать такой опасности позволит одноразовый виртуальный номер.
Если предполагается создание рабочего аккаунта с долгосрочной перспективой использования, потребуется постоянный номер, требующий регулярной оплаты.
Как получить виртуальный номер
Приобрести виртуальный номер можно на сайте https://hottelecom.net/virtual-number-for-telegram.html, пройдя простую процедуру:
- зарегистрироваться на данном ресурсе, создав личный кабинет;
- выбрать из списка подходящий номер;
- выбрать регион или государство;
- указать направление переадресации.
Номер будет доступен после оплаты услуги, осуществить которую можно различными способами, в том числе с помощью криптовалюты.
Покупка виртуального номера для Telegram – прекрасное решение. Как приобретение его, так и использование не потребует больших расходов, а польза очевидна.