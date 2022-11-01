Госслужащие будут общаться в отечественных месенджерах

Одной из основных тем Cnews FORUM 2022 «Информационные технологии завтра», который проходит сейчас в России при поддержке Минцифры России, стал обязательный переход корпоративного общения сотрудников всех государственных ведомств на отечественные мессенджеры. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что для рабочей коммуникации следует использовать только отечественные рабочие инструменты. «Мы начнем регулировать эту историю с себя», - сказал глава Минцифры России. При этом перевод сотрудников российских компаний и чиновников на российские мессенджеры не является поводом для запрета использования иностранных мессенджеров в личных целях.

Необходимость поэтапного перехода на разработанные в России мессенджеры, данные которых хранятся в Data-центрах на территории страны, давно обсуждается в ИТ-среде. В апреле этого года Минцифры России утвердило список рекомендованных российских мессенджеров, в который вошли Yappy, Телеграм, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ и Frisbee. Однако Телеграм, один из самых популярных мессенджеров на сегодняшний день, который аккумулирует почти 50 млн. российской аудитории, на 75% принадлежит гражданину Франции Павлу Дурову, а данные участников чатов хранятся в Data-центрах на территории других стран, в том числе недружественных России.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что обязательный перевод корпоративного общения в отечественные чат-системы на сегодняшний день предусмотрен только для чиновников, госслужащих и сотрудников крупных госкорпораций и только для корпоративного общения. «Мы начнем регулировать эту историю с себя. То есть, прежде всего, с госорганов, госкомпаний, компаний, у которых есть объекты критической информационной инфраструктуры. По ним требование использовать для рабочих коммуникаций российские решения будет обязательным. На бизнес-структуры, у которых нет соответствующих ограничений, оно распространяться не будет. Там же, где информация, которой обмениваются сотрудники, представляет ценность с точки зрения государства, будет ограничение для рабочих коммуникаций. Это не значит, что какие-то зарубежные мессенджеры будут запрещаться для личного общения», - сказал Максут Шадаев.

Федеральный координатор проекта «ЕР» «Цифровая Россия», член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин подчеркнул, что в апрельский список профильного ведомства вошли далеко не все качественные отечественные разработки для быстрого делового общения. «Безусловно, на такие масштабные проекты, как «Яндекс.Месенджер» или «ТамТам», созданный компанией VK, необходимо равняться и продвигать идею их повсеместного использования. Но стоит обратить внимание и на разработки, ориентированные именно на корпоративное общение, где требуется особенно серьезная защита от утечек и хакерских атак. Не говоря уже о том, что в условиях постоянных атак на всю цифровую инфраструктуру страны, о кибергигиене и приоритетном использовании хорошо защищенных российских месенджеров необходимо подумать и самому широкому кругу пользователей», - сказал парламентарий. Российские разработчики, сообщил Антон Немкин, сделали многое для оперативной и безопасной коммуникации, и давно пришло время для внедрения этих технологий в стране.

По мнению специалистов, характеристики ведущих отечественных месенджеров выглядят следующим образом:

Одной из таких российских разработок стал, например, «Серафим», который создавался именно как корпоративный мессенджер. Его интерфейс достаточно простой, интуитивно понятный и лаконичный, здесь можно создавать группы, чаты на сотни тысяч участников и каналы, устраивать конференции – и все это с использованием самой современной системы защиты данных. Главное его достоинство — это продвинутая система защиты данных пользователей: данные на устройствах хранятся в зашифрованных криптоконтейнерах, передаются в зашифрованном виде и не могут быть прочитаны никем, кроме владельца устройства.

Отдельный весомый «знак качества» – Центробанк еще в 2019 году пилотировал защиту «Серафима» и разрешил подключение к мессенджеру своей системы быстрых платежей (СБП). Если этот уровень защиты устраивал Центробанк (причем, еще до санкций и блокировок, в условиях конкуренции с теми же WhatsApp, Telegram и Viber), то для обычного пользователя он больше, чем подходит. И, кстати, если сейчас ЦБ разовьет этот проект, то в России может появиться свой WeChat, в том числе для проведения денежных транзакций, а, значит, и уход таких мейджоров, как Visa и Mastercard, окажется не таким драматичным.

Яндекс.Мессенджер

ПЛЮСЫ: удобное приложение со стандартным для мессенджеров интерфейсом. Позволяет отсылать текстовые сообщения, делать аудио и видеозвонки, создавать группы и каналы. Все, как у всех. Легко освоить. Была даже своя особенная фишка: «Яндекс. Мессенджер» когда-то одним из первых научился расшифровывать голосовые сообщения (но только на русском языке, правда) и превращать их в текстовые – но теперь это уже умеют все.

МИНУСЫ: чтобы воспользоваться этим мессенджером, нужно иметь аккаунт в сервисах Яндекса – например, почту. И это ужасно неудобно: если WhatsApp и Telegram привязаны к телефону, который есть у каждого, то заводить дополнительную почту для того, чтобы получить стандартный мессенджер, – не самое очевидное решение. А заодно это означает, что те ваши друзья, партнеры и сослуживцы, кто не использует яндексовскую почту, окажутся недоступны для связи.

TamTam

ПЛЮСЫ: российский мессенджер. Позволяет создавать чаты до 20 тысяч участников. Вошел в число «социально значимых» ресурсов Минкомсвязи во время неудачной попытки блокировки Telegram.

МИНУСЫ: этот мессенджер создавался Mail.ru для пользователей социальной сети «Одноклассники». В целом, за пределы этой сети он так и не вышел, да и в ней проиграл конкуренцию Viber.

Mail.ru Агент

ПЛЮСЫ: для большинства пользователей он почти не отличим от аналогичного «Яндекс. Мессенджера» или от ICQ – те же функции, и даже интерфейс похож.

МИНУСЫ: тоже очень похожи на недостатки яндексовского сервиса. Для работы в этом мессенджере нужно, чтобы у пользователей была почта от Mail.ru. И поскольку даже в России это не самый популярный почтовый сервис, то с поиском знакомых в этом мессенджере возможны проблемы.

ICQ

ПЛЮСЫ: ICQ - старейший мессенджер на Земле. Он возник первым, заложил стандарт текстовых сообщений и когда-то был самым популярным в мире. Сейчас все иначе, ICQ давно принадлежит Mail.ru, и это - его главное достоинство в нынешнее время: даже если весь мир заблокирует российских пользователей, внутри страны «аська» будет работать. Котики-эмодзи в нем тоже есть – из стандартного набора.

МИНУСЫ: самый главный – это непопулярная платформа. У нее нет уникальных достоинств, ради которых стоило бы все бросать и переходить именно на ICQ. Как следствие – очень мало пользователей, и вам придется долго уговаривать всех знакомых, контрагентов и сотрудников заводить себе этот мессенджер, прежде чем вы сможете им полноценно пользоваться.