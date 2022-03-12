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Питерец.ру » Общество » «Инстаграмма» не будет

«Инстаграмма» не будет

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
omn.ru
Instagram и Facebook прекращают свою работу в России

Политика компании Meta, которая не собирается блокировать контент с призывами насилия в отношении россиян, вызвала серьезный резонанс. Сервисы «Инстаграмм» и «Фейсбук» перестанут быть доступны для наших пользователей. Эти площадки заблокируют в России.

Депутат Сергей заявил, что у наших властей переполнилась чаша терпения. Руководитель петербургского отделения «Единой России» подчеркнул, что в этом вопросе нужно поставить точку. Сейчас идет настоящая информационная война, и в сети распространяется много фейков.

«Питерец.ру» отмечает, что Роскомнадзор обладает достаточными инструментами для блокировки площадок компании Meta. Сейчас многие пользователи закрывают там свои аккаунты. В таких условиях более актуальными становятся отечественные площадки VK и OK. Кроме того, остаются доступными мессенджеры.

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