«Инстаграмма» не будет

Политика компании Meta, которая не собирается блокировать контент с призывами насилия в отношении россиян, вызвала серьезный резонанс. Сервисы «Инстаграмм» и «Фейсбук» перестанут быть доступны для наших пользователей. Эти площадки заблокируют в России.

Депутат Сергей заявил, что у наших властей переполнилась чаша терпения. Руководитель петербургского отделения «Единой России» подчеркнул, что в этом вопросе нужно поставить точку. Сейчас идет настоящая информационная война, и в сети распространяется много фейков.

«Питерец.ру» отмечает, что Роскомнадзор обладает достаточными инструментами для блокировки площадок компании Meta. Сейчас многие пользователи закрывают там свои аккаунты. В таких условиях более актуальными становятся отечественные площадки VK и OK. Кроме того, остаются доступными мессенджеры.