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Генпрокуратура анонсировала ужесточение ответственности за киберпреступления

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Генпрокуратуре Российской Федерации рассказали об ужесточении ответственности за преступления, совершенные в цифровой среде

В России готовится ужесточение ответственности за преступления в цифровой среде, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на проходящем в Бишкеке заседании генпрокуроров государств-членов ШОС.
Генеральная прокуратура в 2020 году создала межведомственную рабочую группу по противодействию информационной преступности. В ее состав вошли представители правоохранительных органов и иных заинтересованных ведомств.

«В рамках ее деятельности с учетом правоприменительной практики подготовлены законопроекты об уточнении составов преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств («фишинг», социальная инженерия, кибервымогательство, DDoS-атаки), и усилении ответственности за них, а также об обеспечении сохранности электронных доказательств совершения преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе по запросам иностранных компетентных органов», – заявил Краснов. 

Кроме того, по словам генпрокурора, в настоящий момент Госдума рассматривает законопроект о криминализации незаконного оборота баз персональных данных и администрирования теневых площадок для их распространения.
Краснов отметил, что поставил перед прокурорами задачу добиваться от правоохранительных органов максимальной отработки цифровых следов для выявления всех участников киберпреступлений. По его мнению, эффективность противодействия киберпреступности напрямую зависит от развития принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа.
Ужесточение законодательства за совершение ИТ-преступлений уже давно назревшая мера, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«С начала 2024 года удельный вес ИТ-преступлений в общей структуре преступности вырос с 31,8% до 38,2%. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, их массив увеличился на 17,4% и достиг 240,9 тыс. Несмотря на то, что киберпреступность включает в себя достаточно широкий пласт правонарушений, лидером остается дистанционное мошенничество. Количество таких преступлений за первые 4 месяца 2024 года уже превысило 120 тыс., а темп прироста мошенничества превысил 12,7%. При этом официальная статистика может не совпадать с реальностью. Многие граждане страны просто не обращаются в органы правоохранительной деятельности, в частности это распространено среди ипредставителей старшего возраста. Хотя обращаться нужно обязательно», – подчеркнул депутат.

Немкин напомнил, что в декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который предусматривает установление уголовной ответственности за использование компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученные неправомерным путем.

«Предполагается, что самое серьезное наказание будет применено в отношении организованных группировок. Законопроект уже прошел первое чтение, сейчас идет обсуждение поправок, предложенных отраслевыми экспертами», – рассказал депутат.

Парламентарий также пояснил, что сложность расследования киберпреступлений связана с тем, что в большинстве своем они носят наднациональный характер.

«Киберпреступник может физически находиться в одной стране и «атаковать» пользователя в другой. Это распространено для всех типов ИТ-преступлений: будь то сетевое мошенничество или DDoS-атаки. На сроки расследования также отрицательно влияет межстрановая бюрократия – бывает и так, что другое государство только один запрос наших правоохранительных органов может рассматривать месяцами», – пояснил он.

По словам Немкина, активное изучение цифровых следов преступников может положительно сказаться на раскрываемости преступлений.

«Цифровой след – это данные, которые мы оставляем при использовании интернета. Сюда можно отнести историю посещения веб-сайтов, письма, получение онлайн-услуг – в общем все, что мы делаем онлайн. Цифровой след есть у каждого человека, и злоумышленники здесь не исключение, даже несмотря на активное использование анонимайзеров. Конечно, правоохранительные органы должны мониторить теневой интернет, а также форумы злоумышленников, которых в даркнете достаточно», – считает депутат. 
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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