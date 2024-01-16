ента новостей

12:48
Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»
12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
11:18
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку
11:08
В Петербурге задержали угонщиков автомобиля «Фольксваген Туарег» с проспекта Стачек
10:55
В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук
10:32
Выставка «Рисуют дети блокады»
10:13
Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении
09:29
В Мурино задержан дебошир, жестоко избивший мужчину в лифте
22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
19:04
В Петербурге иномарка сбила курьера на электровелосипеде
18:20
Победив «Заречье-Одинцово» со счётом 3–1, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд в матчах женской волейбольной Суперлиги – 2023/2024
18:05
Баскетбольный «Зенит» с невероятным трудом победил «Автодор», Хантер набрал 25 очков, Фрейзер – 24
17:34
В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки
13:17
Спектакль «Парень из прошлого»
12:35
Выставка «Future. Сейчас»
10:12
В Петербурге задержанного мошенника изобличили еще в одном преступлении
09:48
Лава от извержения вулкана стекает в эвакуированный рыбацкий городок на юго-западе Исландии
09:37
В Петербурге задержали жителя Дагестана по подозрению в запретном влечении к детям
09:22
В Приморской районе избили и ограбили подростка
20:52
«Динамо-ЛО» после седьмой подряд победы закрепилось на 4-м месте мужской волейбольной Суперлиги
20:33
«Северсталь» сумела победить СКА в Череповце – 3:2, автором победной шайбы стал Давид Думбадзе
12:03
В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
11:54
В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя
11:49
В Красносельском районе задержали курьера мошенников
22:40
Хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга после трёх крупных побед подряд уступил «Зауралью» в гостях со счётом 1:3
12:33
В Колпино мужчина выстрелил вверх, когда женщина кормила бездомную собаку
12:25
Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали
21:52
СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ
13:35
В Ротонде Мариинского дворца состоялся вечер памяти Елены Образцовой
12:01
В Ленобласти раскрыли кражу самосвала
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении

Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении

0
61
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы рекомендованы к принятию в первом чтении.

Законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы рекомендованы к принятию в первом чтении. Инициатива о запрете треш-стримов будет рассмотрена Госдумой 23 января. 
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. «Есть замечания у правительства к проекту об административной ответственности. Мы будем над этим работать. Но, вместе с тем, понимаем, что важно поддержать концепцию инициатив», — цитирует «Интерфакс» слова первого зампреда комитета Ирины Панькиной.

В частности, к принятию в первом чтении рекомендован законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за треш-стримы. Так, статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации) предлагается дополнить положениями об установлении ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов «с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Штрафы за такие правонарушения составят от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Должностным лицам грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, в этом случае также будет предусмотрена конфискация оборудования.

Еще одним законопроектом, который также рекомендован к принятию в первом чтении, предлагается считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством для ряда преступлений. Так, проект закона предполагает внесение изменений в ст. 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Она будет дополнена пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). Также упоминанием треш-стримов дополняются 10 статей УК РФ, среди которых «убийство», «побои» и «похищение человека».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию в приоритетном порядке. «Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими», — написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня треш-стримы получили очень широкое распространение в сети, и, к сожалению, пользуются большой популярностью у пользователей. Поэтому регулирование этого явления, введение наказания, которое наконец остановит этот беспредел – крайне важный шаг, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин. «Тот факт, что в сети продолжают появляться видео, которые у нормальных людей могут вызывать только отрицательные эмоции и гнев, говорит об актуальности мер, которые сегодня уже обсуждаются в Госдуме. Важно, чтобы граждане четко понимали, что треш-стрим – это не развлечение, а противоправная деятельность, которая может обернуться крайне серьезными последствиями. Важно в этом вопросе и участие бизнеса, который может помочь в разработке систем для отслеживания публикаций таких стримов, выявлении их аудитории, оперативной блокировки такого контента», - сказал депутат. 

По словам Антона Немкина, противодействие треш-стримам должно осуществляться и в формате просветительской деятельности. «На мой взгляд, на уроках цифровой грамотности стоит рассказывать школьникам и студентам о том, что такое на самом деле треш-стрим, почему это опасно, как с этим явлением бороться, как избежать столкновения с ним в сети. Потому что молодое поколение точно знает об этом явлении, но в каком ключе преподносится информация – не менее важно», - заключил парламентарий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-11-2022, 18:23
Законопроекты по защите россиян от ЛГБТ-пропаганды приняты в третьем чтении
14-03-2023, 10:28
Треш-стримерам отключат интернет
16-08-2018, 10:11
Россияне понесут ответственность за приглашенных иностранцев
10-09-2016, 16:29
Портрет Сергея Шнурова в трусах и «на лабутенах»
2-06-2022, 15:20
БФК назначил дату рассмотрения законопроекта об исполнении бюджета города 2021 года
23-02-2023, 11:00
Депутаты одобрили в первом чтении закон Беглова, позволяющий снести 163 исторических здания в Петербурге

Происшествия на дорогах

0
118
Сегодня, 12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
0
197
Вчера, 22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
0
198
Вчера, 19:04
В Петербурге иномарка сбила курьера на электровелосипеде
0
143
Вчера, 17:34
В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки
Наверх