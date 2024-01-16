Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении

Законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы рекомендованы к принятию в первом чтении. Инициатива о запрете треш-стримов будет рассмотрена Госдумой 23 января.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. «Есть замечания у правительства к проекту об административной ответственности. Мы будем над этим работать. Но, вместе с тем, понимаем, что важно поддержать концепцию инициатив», — цитирует «Интерфакс» слова первого зампреда комитета Ирины Панькиной.

В частности, к принятию в первом чтении рекомендован законопроект о введении административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за треш-стримы. Так, статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (злоупотребление свободой массовой информации) предлагается дополнить положениями об установлении ответственности за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов «с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью, их последствий, призывы к совершению указанных деяний из корыстных, хулиганских побуждений, а равно по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Штрафы за такие правонарушения составят от 200 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Должностным лицам грозит штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, в этом случае также будет предусмотрена конфискация оборудования.

Еще одним законопроектом, который также рекомендован к принятию в первом чтении, предлагается считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством для ряда преступлений. Так, проект закона предполагает внесение изменений в ст. 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Она будет дополнена пунктом о совершении умышленного преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»). Также упоминанием треш-стримов дополняются 10 статей УК РФ, среди которых «убийство», «побои» и «похищение человека».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию в приоритетном порядке. «Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими», — написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня треш-стримы получили очень широкое распространение в сети, и, к сожалению, пользуются большой популярностью у пользователей. Поэтому регулирование этого явления, введение наказания, которое наконец остановит этот беспредел – крайне важный шаг, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции «Единая Россия» Антон Немкин. «Тот факт, что в сети продолжают появляться видео, которые у нормальных людей могут вызывать только отрицательные эмоции и гнев, говорит об актуальности мер, которые сегодня уже обсуждаются в Госдуме. Важно, чтобы граждане четко понимали, что треш-стрим – это не развлечение, а противоправная деятельность, которая может обернуться крайне серьезными последствиями. Важно в этом вопросе и участие бизнеса, который может помочь в разработке систем для отслеживания публикаций таких стримов, выявлении их аудитории, оперативной блокировки такого контента», - сказал депутат.

По словам Антона Немкина, противодействие треш-стримам должно осуществляться и в формате просветительской деятельности. «На мой взгляд, на уроках цифровой грамотности стоит рассказывать школьникам и студентам о том, что такое на самом деле треш-стрим, почему это опасно, как с этим явлением бороться, как избежать столкновения с ним в сети. Потому что молодое поколение точно знает об этом явлении, но в каком ключе преподносится информация – не менее важно», - заключил парламентарий.