В Петербурге и Ленобласти завершилась межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2022»

На территории Петербурга и Ленинградской области в несколько этапов проведена межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2022». Целью операции является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявления фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, повышения уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В операции было задействовано свыше тысячи представителей правоохранительных органов, органов исполнительной власти и общественных организаций. Специалисты проверили работу свыше 1,5 тыс. объектов, провели сотни профилактических мероприятий с детьми и молодежью, в том числе в учреждениях сферы охраны здоровья и образования.

Выявлено более 2 тыс. правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков, 368 лиц в возрасте от 16 - 35 лет направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, из них у 89 лиц установлен факт потребления наркотиков.

Кроме того, выявлено 249 преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных лицами в возрасте от 14 до 35 лет. Из незаконного оборота изъято 5310 гр. наркотических средств и психотропных веществ.