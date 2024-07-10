Война с анонимностью: депутат предложил вывести пользователей соцсетей из «тени»

Ни для кого не секрет, что современный человек проводит значительную часть жизни в социальных сетях. Основное, что они нам подарили: возможность удобно общаться с друзьями на расстоянии и получать оперативный доступ к информации из разных источников. И если межличностное общение – сфера ответственности каждого отдельного человека, то общественное распространение информации – деятельность, которая требует повышенного внимания и строгого контроля, напомнил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«К сожалению, распространителями информации далеко не всегда оказываются добропорядочные люди. Среди них попадаются мошенники, экстремисты и террористы. Эта проблема так или иначе существовала всегда, но с началом специальной военной операции она обострилась вдвойне. На наших граждан льется поток лживого и деструктивного контента, в том числе со стороны предателей, работающих против интересов нашей Родины. И на руку таким личностям играет давно культивируемый миф о том, что интернет должен быть анонимным, потому что анонимность – это свобода», - сказал он.

Долгие годы приверженцы инкогнито продолжали укреплять образ анонимов как преступников с помощью своих действий, и им это удалось. В условиях информационной войны против России анонимность в интернете неприемлема в любой форме, подчеркнул Немкин.

«Считаю, что социальные сети обязаны нести ответственность за тех пользователей, кто анонимно распространяет фейки, экстремистскую информацию и другой противоправный контент. Поэтому важно, чтобы соцсети информировали своих пользователей о том, кто именно отвечает за подобный контент, его содержание. Кроме того, важно, чтобы онлайн-площадки предоставляли такие сведения исполнительным органам. Также необходимо, чтобы по требованию последних соцсети публиковали опровержения, если выяснилось, что размещенная в сообществах информация – фейк», - добавил депутат.

Немкин также подчеркнул, что добропорядочные, законопослушные россияне, которых абсолютное большинство, имеют право на безопасность в соцсетях. «И для этого нельзя допустить того, чтобы любой контент мог распространяться анонимно. У любой единицы информации должен быть тот, кто за нее отвечает. А если контент создан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), пользователь тоже имеет право знать об этом, чтобы основывать свое доверие к информации с учетом этого факта», - заключил парламентарий.