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Питерец.ру » Общество » Воробьи летали над салатами

Воробьи летали над салатами

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В супермаркете Петербурга обнаружили птиц, летающих над продуктами

Летающий воробей не представляет какой-либо опасности. Ну, передвигается себе спокойно птица по воздушным просторам или забирается куда-нибудь. Что в этом плохого?

Проблема в том, что эти птицы были обнаружены в торговом зале одного из петербургских супермаркетов «Перекресток». Проникли пернатые в магазин и начали летать над продукцией.

Конечно, их бы спокойно выгнали, только вот «Роспотребнадзор» как раз в этот момент с проверкой нагрянул. А тут воробьи, которые над витриной с салатами летают… В итоге эту продукцию изъяли, а птиц-нарушителей отловили.

По данным «Питерец.ру», проверяющие выдали администрации магазина предписание, чтобы та провела необходимые противоэпидемические мероприятия. Не должны ведь воробьи по магазину летать – все-таки нарушение норм СанПиН получается.

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