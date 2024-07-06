Воробьи летали над салатами

Летающий воробей не представляет какой-либо опасности. Ну, передвигается себе спокойно птица по воздушным просторам или забирается куда-нибудь. Что в этом плохого?

Проблема в том, что эти птицы были обнаружены в торговом зале одного из петербургских супермаркетов «Перекресток». Проникли пернатые в магазин и начали летать над продукцией.

Конечно, их бы спокойно выгнали, только вот «Роспотребнадзор» как раз в этот момент с проверкой нагрянул. А тут воробьи, которые над витриной с салатами летают… В итоге эту продукцию изъяли, а птиц-нарушителей отловили.

По данным «Питерец.ру», проверяющие выдали администрации магазина предписание, чтобы та провела необходимые противоэпидемические мероприятия. Не должны ведь воробьи по магазину летать – все-таки нарушение норм СанПиН получается.