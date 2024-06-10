В Петербург на лечение болезней слуха приехали маленькие пациенты из ЛДНР

Общественная организация «Я слышу мир!» в третий раз принимает в Санкт-Петербурге детей из новых регионов России, которым необходимо лечение органов слуха и речи. 10 июня на Московском вокзале Северной столицы волонтёры встретили десятерых маленьких пациентов с сопровождающими их мамами и медиками. Дети из Луганской и Донецкой народных республик прибыли для прохождения медобследований, составления индивидуального маршрута лечения и реабилитации в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР». Этот визит проходит при поддержке партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».
Примерно за полторы-две недели для каждого ребёнка будет выработано комиссионное решение на пути к кохлеарной имплантации и восстановлению слуха.
В поездке маленьких пациентов также сопровождают врач сурдолг-оториноларинголог, логопед и аудиометрист из Луганской республиканской детской клинической больницы. За время пребывания в Петербурге они пройдут дополнительное обучение и повышение квалификации.
Региональный координатор профильного партпроекта Анна Филоненко, обратила внимание: «Проект «Крепкая семья» сейчас активно развивает сотрудничество с семьями из новых регионов. Например, мы вместе с Педиатрическим университетом недавно отправляли вылечившихся детей обратно домой, сейчас планируем также наладить работу с многодетными семьями из новых регионов, сегодня приехали детишки со слабым слухом, которые здесь получат квалифицированную помощь».
«Самое главное – это слышать сердце», подчеркнула региональный координатор.