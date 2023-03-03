Петербургский НИИ ЛОР принял на лечение первую группу луганских детей

Специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава России начали приём и обследование маленьких пациентов с нарушениями слуха, которые прибыли в Северную столицу в начале марта из Луганской Народной Республики. Первые шестеро ребят уже проходят обследования, их мамы общаются с врачами, специалисты-медики формируют для каждого ребёнка индивидуальный маршрут лечения. Поездка состоялась благодаря участию депутатов-единороссов Госдумы России и активистов партийного проекта «Крепкая семья». Спонсорскую помощь оказала компания «Азимут Мед Групп».

«Часть детей в силу различных причин не слышат с рождения и часть, которую мы тоже планируем привезти, получили контузии и не слышат в результате боевых действий. ЛОР НИИ, известнейший институт петербургский, действительно возвращает слух детям. Рад, что сегодня тот план, который был намечен, реализовался. Детишки из ЛНР у нас сегодня здесь, и я очень надеюсь, что через очень небольшое время мы с этими замечательными парнями будем разговаривать спокойно, нормально, и они будут рассказывать нам стихи и песни петь», – отметил депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, навестив детей в клинике.

Елена Головко вместе с пятилетним сыном Романом приехала в Северную столицу из города Антрацита Луганской Народной Республики. У Ромы уже есть слуховые аппараты, но помочь ему полноценно слышать мир может только кохлеарная имплантация – дорогостоящее слухопротезирование.

«Много мы уже поплакали и, конечно, хотелось бы уже радоваться и смеяться вместе, и разговаривать с сыном, чтобы он слышал мир так, как слышим его мы. Я хочу, чтобы он услышал, как я его люблю. Он это понимает, конечно, но хочется, чтобы и слышал тоже», – сказала она.

Родительское объединение «Я слышу мир!» за 16 лет своей работы уже помогло более 10 тысячам российских детей. Поездка луганских ребят в Петербург готовилась несколько месяцев. «Практически полгода шел разговор о приезде сюда, и наконец мы осуществили этот план, проспонсировали приезд и обследование на догоспитальном уровне. И конечно, мы взяли всех родителей в нашу семью – семью

«Я слышу мир!». Будем мотивировать детей и родителей, помогать им учебными пособиями, онлайн-реабилитациями. Вместе, я думаю, мы большая сила, которая действительно даст возможность детям слышать, говорить и быть такими же, как все», – рассказала руководитель общественной организации «Я слышу мир!», член федерального общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Елена Попова.

В середине марта ожидается приезд в Петербург ещё одной группы из ЛНР. Всего специалисты рассчитывают в марте запустить программу лечения и реабилитации примерно для 20 маленьких пациентов. Вместе с детьми и их родителями в СПб НИИ ЛОР также приезжают специалисты республики: врачи-сурдологи, сурдопедагоги и медсестры-аудиометристы.

Врач-сурдолог Луганской республиканской детской клинической больницы Дарья Дудникова сообщила, что «на учете 470 детей с разными нарушениями слуха, от 1-й степени до полной глухоты, и возможностей для проведения кохлеарной имплантации в республике, конечно, нет». В Санкт-Петербург 1 марта приехали три специалиста республиканской больницы, которые пройдут дополнительное обучение и повышение квалификации по реабилитации детей с кохлеарными имплантами. Ещё несколько врачей будут сопровождать следующую группу маленьких пациентов.

Директор СПб НИИ ЛОР Владимир Дворянчиков провел первое рабочее совещание с луганскими медиками и ответственными за программу их пребывания петербургскими коллегами.

«Рад видеть здесь луганчан, тем более у них есть основа того, что должно быть в любом регионе – то, что называется законченным детским сурдологическим центром, где есть специалисты и логопеды, и педиатры, и сурдологи, и сурдопедагоги. Им, может быть, надо подучиться, и чтобы хорошее оснащение было. Там, где есть сурдологические центры, там происходит полный курс реабилитации ребенка. Это важно, потому что и сама операция, и имплант – дорогостоящие, и очень не хотелось бы чтобы эти деньги зарывались в землю, они должны работать на то, чтобы ребенок в конечном итоге слышал и был полноценным членом общества», – отметил он.

Поездку и пребывание в Петербурге пациентов и медиков ЛНР сопровождает «Единая Россия».