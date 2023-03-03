Петербургский НИИ ЛОР принял на лечение первую группу луганских детей

Специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Минздрава России начали приём и обследование маленьких пациентов с нарушениями слуха, которые прибыли в Северную столицу в начале марта из Луганской Народной Республики. Первые шестеро ребят уже проходят обследования, их мамы общаются с врачами, специалисты-медики формируют для каждого ребёнка индивидуальный маршрут лечения. Поездка состоялась благодаря участию депутатов-единороссов Госдумы России и активистов партийного проекта «Крепкая семья». Спонсорскую помощь оказала компания «Азимут Мед Групп».
Елена Головко вместе с пятилетним сыном Романом приехала в Северную столицу из города Антрацита Луганской Народной Республики. У Ромы уже есть слуховые аппараты, но помочь ему полноценно слышать мир может только кохлеарная имплантация – дорогостоящее слухопротезирование.
Родительское объединение «Я слышу мир!» за 16 лет своей работы уже помогло более 10 тысячам российских детей. Поездка луганских ребят в Петербург готовилась несколько месяцев. «Практически полгода шел разговор о приезде сюда, и наконец мы осуществили этот план, проспонсировали приезд и обследование на догоспитальном уровне. И конечно, мы взяли всех родителей в нашу семью – семью
В середине марта ожидается приезд в Петербург ещё одной группы из ЛНР. Всего специалисты рассчитывают в марте запустить программу лечения и реабилитации примерно для 20 маленьких пациентов. Вместе с детьми и их родителями в СПб НИИ ЛОР также приезжают специалисты республики: врачи-сурдологи, сурдопедагоги и медсестры-аудиометристы.
Врач-сурдолог Луганской республиканской детской клинической больницы Дарья Дудникова сообщила, что «на учете 470 детей с разными нарушениями слуха, от 1-й степени до полной глухоты, и возможностей для проведения кохлеарной имплантации в республике, конечно, нет». В Санкт-Петербург 1 марта приехали три специалиста республиканской больницы, которые пройдут дополнительное обучение и повышение квалификации по реабилитации детей с кохлеарными имплантами. Ещё несколько врачей будут сопровождать следующую группу маленьких пациентов.
Директор СПб НИИ ЛОР Владимир Дворянчиков провел первое рабочее совещание с луганскими медиками и ответственными за программу их пребывания петербургскими коллегами.
Поездку и пребывание в Петербурге пациентов и медиков ЛНР сопровождает «Единая Россия».